Марк Цукерберг будує таємний бункер за 100 млн доларів — фото

Американський мільярдер Марк Цукерберг. Фото: Instagram/zuck

Американський мільярдер Марк Цукерберг будує бункер в штаті Гаваї, розташований на островах в Тихому океані. Будівництво секретного об'єкта оцінюють у 100 млн доларів.

Про це повідомляє видання Wired.

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Бункер Марка Цукерберга

Посилаючись на джерела та документи щодо планування підземного бункера та безлічі інших будівель з власними джерелами енергії, видання пише — власник компанії Meta (належать, зокрема, соцмережі Facebok та Instagram) готує безпечне місце для родини на випадок до так званого "кінця світу".

Комплекс під назвою Koolau Ranch вже частково збудовано і перетворюється на один із найдорожчих будівельних проєктів регіону.

В'їзд на територію секретного комплексу Марка Цукерберга. Фото: Wired

Комплекс на острові Кауаї складатиметься з понад 12 будівель із двома центральними особняками, які будуть з'єднані тунелем, що веде до підземного бункера площею в майже 500 квадратних метрів. В цілому в комплексі розміститься не менше 30 спалень та ванних кімнат, а також будуть побудовані гостьові будинки.

Територія секретного комплексу Марка Цукерберга. Фото: Wired

Є ще одна особливість, що вказує на те, що Марк Цукерберг, можливо, готується до апокаліпсиса. Згідно з джерелами, будівельники сподіваються зробити комплекс повністю незалженим: резервуар для води, довготривалі запаси їжі та власні захищені сільськогосподарські угіддя.

Цукерберг піклується про безпеку комплексу. Окрім безлічі камер, територія обнесена невисоким парканом. Також команда мільярдера змусила працівників підписати договори про нерозголошення.

Один з пунктів охорони. Фото: Wired

Нагадаємо, раніше ми писали, хто зірвав бій Ілона Маска із Цукербергом. Також ми розповідали, що нова соцмережа мільярдера Threads стала доступною для країн ЄС.