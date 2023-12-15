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Марк Цукерберг строит тайный бункер за 100 млн долларов — фото

15 декабря 2023 21:23
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Стас Кожушко
Редактор
Марк Цукерберг строит тайный бункер за 100 млн долларов — фото
Американский миллиардер Марк Цукерберг. Фото: Instagram/zuck
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американский миллиардер Марк Цукерберг строит  бункер в штате Гавайи, расположенный на островах в Тихом океане. Строительство секретного объекта оценивается в 100 млн долларов.

Об этом сообщает издание Wired.

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Бункер Марка Цукерберга

Ссылаясь на источники и документы по планированию подземного бункера и множества других зданий с собственными источниками энергии, издание пишет — владелец компании Meta (принадлежат, в частности, соцсети Facebok и Instagram) готовит безопасное место для семьи на случай так называемого "конца света".

Комплекс под названием Koolau Ranch уже частично построен и превращается в один из самых дорогих строительных проектов региона.

Въезд на территорию секретного комплекса Марка Цукерберга. Фото: Wired

Комплекс на острове Кауаи будет состоять из более чем 12 зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному бункеру площадью почти 500 квадратных метров. В общей сложности, в комплексе разместится не менее 30 спален и ванных комнат, а также будут построены гостевые дома.

Территория секретного комплекса Марка Цукерберга. Фото: Wired

Есть еще одна особенность, указывающая на то, что Марк Цукерберг, возможно, готовится к апокалипсису. Согласно источникам, строители надеются сделать комплекс полностью независимым: резервуар для воды, долгосрочные запасы пищи и собственные защищенные сельскохозяйственные угодья.

Цукерберг заботится о безопасности комплекса. Кроме множества камер, территория обнесена невысоким забором. Также команда миллиардера вынудила работников подписать договоры о неразглашении.

Один из пунктов охраны. Фото: Wired

Напомним, ранее мы писали, кто сорвал бой Илона Маска с Цукербергом. Также мы рассказывали, что новая соцсеть миллиардера Threads стала доступна странам ЕС.

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