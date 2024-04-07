Маша Кондратенко шокувала результатами схуднення — фото

Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Відома українська співачка Маша Кондратенко похвалилася вражаючими результатами свого схуднення. Зірка досягла бажаної ваги завдяки регулярним заняттям у тренажерному залі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Популярна співачка поділилася зі своєю аудиторією методом схуднення. Зірка вирішила замотивувати підписників займатися спортом та показала свої світлини до того, як стала стрункою. Результати виконавиці вражають.

Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Вона пояснила, що завдяки спорту вона стала не лише стрункою, а й здоровою.

Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Кондратенко розповіла, що має проблеми зі спиною, однак це не завадило їй займатися із професійним тренером у залі.

Артистка зізналася, що після схуднення почала значно краще почуватися і неї зникли постійні перепади настрою.

"Коли ти обираєш свідомо займатися своїм тілом і здоров’ям (у мене проблеми зі спиною, тому це теж важливий момент) - настрій стає кращим, самопочуття стає кращим, розвивається витривалість, а в серці з’являється справжня любов до спорту!", — поділилась зірка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський всього за 4 місяці скинув понад 30 кілограмів. А також коміку Юрію Ткачу вдалося схуднути на дев'ять кілограмів.