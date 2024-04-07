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Маша Кондратенко у спідньому показала фото фігури до і після схуднення

7 квітня 2024 15:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маша Кондратенко шокувала результатами схуднення — фото
Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Маша Кондратенко похвалилася вражаючими результатами свого схуднення. Зірка досягла бажаної ваги завдяки регулярним заняттям у тренажерному залі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Популярна співачка поділилася зі своєю аудиторією методом схуднення. Зірка вирішила замотивувати підписників займатися спортом та показала свої світлини до того, як стала стрункою. Результати виконавиці вражають.

Маша Кондратенко до схуднення
Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko
Маша Кондратенко фото фигуры до похудения
Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko
Как похудела Маша Кондратенко
Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Вона пояснила, що завдяки спорту вона стала не лише стрункою, а й здоровою.

Фигура Машы Кондратенко после похудения
Українська співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Кондратенко розповіла, що має проблеми зі спиною, однак це не завадило їй займатися із професійним тренером у залі.

Артистка зізналася, що після схуднення почала значно краще почуватися і неї зникли постійні перепади настрою.

"Коли ти обираєш свідомо займатися своїм тілом і здоров’ям (у мене проблеми зі спиною, тому це теж важливий момент) - настрій стає кращим, самопочуття стає кращим, розвивається витривалість, а в серці з’являється справжня любов до спорту!", — поділилась зірка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський всього за 4 місяці скинув понад 30 кілограмів. А також коміку Юрію Ткачу вдалося схуднути на дев'ять кілограмів.

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Маша Кондратенко