Маша Кондратенко шокировала результаты похудения.

Украинская певица Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Известная украинская певица Маша Кондратенко похвасталась поразительными результатами своего похудения. Звезда достигла желаемого веса благодаря регулярным занятиям в тренажерном зале.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Популярная певица поделилась со своей аудиторией методом похудения. Звезда решила мотивировать подписчиков заниматься спортом и показала свои фотографии до того, как стала стройной. Результаты исполнительницы впечатляют.

Украинская певица Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Украинская певица Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Украинская певица Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Она объяснила, что благодаря спорту она стала не только стройной, но и здоровой.

Украинская певица Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Кондратенко рассказала, что у неё есть проблемы со спиной, однако это не помешало ей заниматься с профессиональным тренером в зале.

Артистка призналась, что после похудения стала гораздо лучше чувствовать себя и у нее исчезли постоянные перепады настроения.

"Когда ты выбираешь сознательно заниматься своим телом и здоровьем (у меня проблемы со спиной, поэтому это тоже важный момент) – настроение становится лучше, самочувствие становится лучше, развивается выносливость, а в сердце появляется настоящая любовь к спорту!", — поделилась звезда.

Напомним, мы ранее писали, что звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский всего за 4 месяца сбросил более 30 килограммов. А также комику Юрию Ткачу удалось похудеть на девять килограммов.