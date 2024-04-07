Маша Кондратенко шокировала результаты похудения.

Маша Кондратенко в нижнем белье показала фото фигуры до и после похудения
Известная украинская певица Маша Кондратенко похвасталась поразительными результатами своего похудения. Звезда достигла желаемого веса благодаря регулярным занятиям в тренажерном зале.
Об этом она рассказала на своей странице Instagram.
Маша Кондратенко удивила поклонников архивными фотографиями
Популярная певица поделилась со своей аудиторией методом похудения. Звезда решила мотивировать подписчиков заниматься спортом и показала свои фотографии до того, как стала стройной. Результаты исполнительницы впечатляют.
Она объяснила, что благодаря спорту она стала не только стройной, но и здоровой.
Кондратенко рассказала, что у неё есть проблемы со спиной, однако это не помешало ей заниматься с профессиональным тренером в зале.
Артистка призналась, что после похудения стала гораздо лучше чувствовать себя и у нее исчезли постоянные перепады настроения.
"Когда ты выбираешь сознательно заниматься своим телом и здоровьем (у меня проблемы со спиной, поэтому это тоже важный момент) – настроение становится лучше, самочувствие становится лучше, развивается выносливость, а в сердце появляется настоящая любовь к спорту!", — поделилась звезда.
Напомним, мы ранее писали, что звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский всего за 4 месяца сбросил более 30 килограммов. А также комику Юрию Ткачу удалось похудеть на девять килограммов.
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