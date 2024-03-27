Меган Маркл запустить бренд люксової косметики

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл додала косметичні продукти до широкого списку товарів, які вона має намір продавати через свій бренд American Riviera Orchard. Асортимент також охоплює продаж ароматичних олій, ароматизаторів і немедичних ветеринарних препаратів, таких як шампунь і кондиціонер для домашніх тварин.

Про це пише Daily Mail.

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Серед продуктів список із побутових товарів, канцелярського приладдя, кухонного посуду, садового інвентарю, напоїв, продуктів харчування та приправ, 42-річна герцогиня Сассекська тепер вирішила продавати "пакетики лаванди"; немедичні препарати для догляду за шкірою; гелі та солі для ванни та душу. Також герцогиня продаватиме мило для ван, рук, креми для тіла, лосьйони, олію.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Цього місяця Маркл оголосила про запуск лайфстайл-бренду, який нагадує колишній вебсайт про стиль життя The Tig, який вона запустила до того, як зустріла 39-річного принца Гаррі, коли ще була актрисою, яка знімалася в шоу Amazon, Suits.

Окрім косметики, шампунів, мила для рук і тіла й олій, вона вже подала заявку на торговельну марку, яка охоплює все: від ліхтариків свічок, ламп, ліхтарів і столового срібла.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Вона продаватиме спеції, приправи, горіхове масло, джеми, мармелад і желе, "харчові олії та жири", а також спреди з бобових, часнику та кунжуту. Також герцогиня планує продавати килимки для ванної кімнати, йоги та медитації, прикраси у вигляді медальйонів, канцелярських наборів, листівок і відкривачок для листів.

Вона також подала заявку на торговельну марку насіння, садових кельм, ножиць, наборів садових інструментів і сумки, спеціально пристосованої для зберігання таких садових інструментів. Сумки, повідки для домашніх тварин, подушки, меблі, органайзери для ящиків серед товарів герцогині. Схожим товарами також торгує акторка Гвінет Пелтроу під своїм брендом.

Також будуть доступні для завантаження кулінарні книги та книги рецептів від герцогині, яка раніше розповідала про свою любов до їжі та кулінарії, а також друковані копії.

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Маркл давно розповідала про свою любов до овочів і бобових, вирощуючи їх і споживаючи, і одного разу назвала хумус, моркву і крекери "трійкою закускою".

Нагадаємо, фото з Кейт Міддлтон та Меган Маркл опинилось у центрі скандалу. А принца Гаррі можуть депортувати з США.