Меган Маркл запустит бренд люксовой косметики

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл добавила косметические продукты в обширный список товаров, которые она намерена продавать через свой бренд American Riviera Orchard. Ассортимент также включает в себя продажу ароматических масел, отдушек и немедицинских ветеринарных препаратов, таких как шампунь и кондиционер для домашних животных.

Об этом пишет Daily Mail.

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Среди продуктов список из бытовых товаров, канцелярских принадлежностей, кухонной посуды, садового инвентаря, напитков, продуктов питания и приправ, 42-летняя герцогиня Сассекская теперь решила продавать "пакетики лаванды"; немедицинские препараты по уходу за кожей; гели и соли для ванны и душа. Также герцогиня будет продавать мыло для ванн, рук, крема для тела, лосьоны, растительное масло.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters.

В этом месяце Маркл объявила о запуске лайфстайл-бренда, напоминающего бывший веб-сайт о стиле жизни The Tig, который она запустила до того, как встретила 39-летнего принца Гарри, когда еще была актрисой, снимавшейся в шоу Amazon, Suits.

Кроме косметики, шампуней, мыла для рук и тела и растительных масел, она уже подала заявку на торговую марку, которая охватывает все: от фонариков свечей, ламп, фонарей и столового серебра.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters.

Она будет продавать специи, приправы, ореховое масло, джемы, мармелад и желе, "пищевые масла и жиры", а также спреды из бобовых, чеснока и кунжута. Также герцогиня планирует продавать коврики для ванной комнаты, йоги и медитации, украшения в виде медальонов, канцелярских наборов, открыток и открывашек для писем.

Она также подала заявку на торговую марку семян, садовых, ножниц, наборов садовых инструментов и сумки, специально приспособленной для хранения таких садовых инструментов. Сумки, поводки для домашних животных, подушки, мебель, органайзеры для ящиков среди товаров герцогини. Схожими товарами также торгует актриса Гвинет Пэлтроу под своим брендом.

Также будут доступны для загрузки кулинарные книги и книги рецептов от герцогини, ранее рассказывавшей о своей любви к еде и кулинарии, а также печатные копии.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters.

Маркл давно рассказывала о своей любви к овощам и бобовым, выращивая их и потребляя, и однажды назвала хумус, морковь и крекеры "тройкой закуской".

Напомним, фото с Кейт Миддлтон и Меган Маркл оказалось в центре скандала. Принца Гарри могут депортировать из США.