MELOVIN повернувся до колишнього образу на обкладинці пісні для Євробачення

Співак MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

MÉLOVIN, який бере участь у нацвідборі Євробачення 2024, першим показав обкладинку для конкурсної пісні "Dreamer", премʼєра якої відбудеться 12 січня. Для неї артист повністю змінив образ, чим неабияк здивував прихильників.

Обкладинку опублікував в Instagram.

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Повернення у 2015

MÉLOVIN у своїх соцмережах показав обкладинку майбутнього хіта "Dreamer", з яким він збирається підкорювати цьогорічний конкурс "Євробачення". У візуальній частині пісні артист вирішив продемонструвати радикальні зміни не лише внутрішні, а і зовнішні.

Наразі MÉLOVIN має такий самий вигляд, як колись його вперше побачили на "Х-факторі", коли він мрійником прийшов підкорювати українську сцену, і ще був блакитнооким блондином. З чорного співак перефарбувався у платиновий блонд.

Прихильникам такі зміни припали до душі: вони почали ностальгувати.

"Блін, ну реально ж камбекнулись в 2015-ий! Тримаю кулаки. Не зупиняйся".

"В голову прийшов епізод Х-Фактор, виступ Мела "Rolling in the deep". Аж прям телепортнулась".

"Це нереально реалістичне повернення до того свого мрійника, про якого ти говорив усі ці останні тижні. Ось же він! Ми всі його вже бачили! І бачимо ще раз! Боже, який же у мене шок!", — коментують прихильники у мережі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що оголошені фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024.

Також ми писали, що MELOVIN зізнався, яку планував зробити операцію.