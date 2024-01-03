MELOVIN вернулся к прежнему образу на обложке песни для Евровидения

Певец MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

MÉLOVIN, который учавствует в нацотборе Евровидения 2024 года, первым показал обложку для конкурсной песни "Dreamer", премьера которой состоится 12 января. Для нее артист полностью изменил образ, чем удивил поклонников.

Обложку опубликовал в Instagram.

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Возвращение в 2015

MÉLOVIN в своих соцсетях показал обложку будущего хита "Dreamer", с которым он собирается покорять конкурс "Евровидение". В визуальной части песни артист решил продемонстрировать радикальные изменения не только внутренние, но и внешние.

Сейчас MÉLOVIN выглядит так же, как когда-то его впервые увидели на "Х-факторе", когда он мечтателем пришел покорять украинскую сцену, и еще был голубоглазым блондином. Из черного певец перекрасился в платиновый блонд.

Поклонникам такие изменения пришлись по душе: они начали ностальгировать.

"Блин, ну реально же камбэкнулись в 2015-й! Держу кулаки. Не останавливайся".

"В голову пришел эпизод Х-Фактор, выступление Мела "Rolling in the deep". Аж прям телепортнулась".

"Это нереально реалистичное возвращение к тому самому мечтателю, о котором ты говорил все эти последние недели. Вот он! Мы все его уже видели! И видим еще раз! Боже, какой же у меня шок!" — комментируют поклонники в сети.

Напомним, ранее мы сообщали, что объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.

Также мы писали, что MELOVIN признался, что планировал сделать операцию.