Melovin відмовився співати у дуеті з Христиною Соловій — в чому справа

Український співак Melovin у кліпі на пісню "Один Не Один". Фото: скриншот з YouTube

Молодий український співак і композитор, учасник Національного відбору "Євробачення" Melovin висловився про відому артистку Христину Соловій. Зокрема, музикант згадав ситуацію, коли зірка сказала погані слова на адресу своїх колег по сцені.

Інтерв’ю з Melovin розмістили на сторінці "Нашого Радіо" в Instagram.

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Український співак і музикант Melovin зазначив, чи хотів би він записати спільну композицію з цією артисткою. Втім, представник України на "Євробачення" у 2018 році заявив, що він не хотів би записувати спільну пісню в дуеті з Христиною Соловій.

Він зазначив, що він не хоче цього робити через те, як нещодавно висловилася співачка у бік своїх колег з шоу-бізнесу. Проте, Melovin стверджує, що якщо обирати, з ким би він записав спільну композицію — з музикантом і поетом Сергієм Жаданом чи зі співачкою Христиною Соловій, він би обрав Жадана.

"Із Жаданом. Соловій висловлюється дуже некрасиво у своїх інтерв'ю стосовно інших артисток", — зазначив під час інтерв’ю Melovin, коментуючи нещодавній вчинок Христини Соловій.

Співак Melovin на інтерв'ю у "Нашому Радіо". Фото: скриншот з Instagram

Як Христина Соловій висловилася у бік інших артисток

Не так давно Христина Соловій їздила на Харківщину виступати перед українськими військовими. Під час брифінгу на підтримку захисників і захисниць йшлося про зірок, які не їздять на такі заходи. Христина не стала себе стримувати і почала критикувати таких людей.

Вона зазначила, що деякі артисти, які в Росії були популярними, почали співати українською і переписали тексти відомих поетів.

"Як просто можна, ще вчора, будучи бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, тому що вони д*репи", — зазначила Христина Соловій.

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