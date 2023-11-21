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Melovin прокоментував слова Христини Соловій про українських зірок

21 листопада 2023 13:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Melovin відмовився співати у дуеті з Христиною Соловій — в чому справа
Український співак Melovin у кліпі на пісню "Один Не Один". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український співак і композитор, учасник Національного відбору "Євробачення" Melovin висловився про відому артистку Христину Соловій. Зокрема, музикант згадав ситуацію, коли зірка сказала погані слова на адресу своїх колег по сцені.

Інтерв’ю з Melovin розмістили на сторінці "Нашого Радіо" в Instagram.

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Що Melovin думає про Христину Соловій

Український співак і музикант Melovin зазначив, чи хотів би він записати спільну композицію з цією артисткою. Втім, представник України на "Євробачення" у 2018 році заявив, що він не хотів би записувати спільну пісню в дуеті з Христиною Соловій.

Він зазначив, що він не хоче цього робити через те, як нещодавно висловилася співачка у бік своїх колег з шоу-бізнесу. Проте, Melovin стверджує, що якщо обирати, з ким би він записав спільну композицію — з музикантом і поетом Сергієм Жаданом чи зі співачкою Христиною Соловій, він би обрав Жадана.

"Із Жаданом. Соловій висловлюється дуже некрасиво у своїх інтерв'ю стосовно інших артисток", — зазначив під час інтерв’ю Melovin, коментуючи нещодавній вчинок Христини Соловій.

Публікація зі сторінки "Нашого Радіо"
Співак Melovin на інтерв'ю у "Нашому Радіо". Фото: скриншот з Instagram

Як Христина Соловій висловилася у бік інших артисток

Не так давно Христина Соловій їздила на Харківщину виступати перед українськими військовими. Під час брифінгу на підтримку захисників і захисниць йшлося про зірок, які не їздять на такі заходи. Христина не стала себе стримувати і почала критикувати таких людей.

Вона зазначила, що деякі артисти, які в Росії були популярними, почали співати українською і переписали тексти відомих поетів. 

"Як просто можна, ще вчора, будучи бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, тому що вони д*репи", — зазначила Христина Соловій.

Нагадаємо, ми писали про те, що молодий український співак Melovin захистив Олю Полякову. 

Раніше ми розповідали про те, що музикант Melovin пояснив, чому знову йде на "Євробачення". 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Melovin розповів про свою невиліковну хворобу. 

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