Melovin отказался петь в дуэте с Кристиной Соловий — в чем дело

Украинский певец Melovin в клипе на песню "Один Не Один". Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский певец и композитор, участник Национального отбора "Евровидения" Melovin высказался об известной артистке Кристине Соловий. В частности, музыкант вспомнил ситуацию, когда звезда произнесла плохие слова в адрес своих коллег по сцене.

Интервью с Melovin разместили на странице "Нашего Радио" в Instagram.

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Украинский певец и музыкант Melovin отметил, хотел бы он записать совместную композицию с этой артисткой. Впрочем, представитель Украины на "Евровидение" в 2018 году заявил, что он не хотел бы записывать общую песню в дуэте с Кристиной Соловий.

Он отметил, что он не хочет этого делать из-за того, как недавно высказалась певица в сторону своих коллег по шоу-бизнесу. Тем не менее, Melovin утверждает, что если выбирать, с кем бы он записал совместную композицию — с музыкантом и поэтом Сергеем Жаданом или с певицей Кристиной Соловий, он бы выбрал Жадана.

"С Жаданом. Соловий высказывается очень некрасиво в своих интервью по отношению к другим артисткам", — отметил во время интервью Melovin, комментируя недавний поступок Кристины Соловий.

Певец Melovin на интервью в "Нашем Радио". Фото: скриншот из Instagram

Как Кристина Соловий высказалась в сторону других артисток

Не так давно Кристина Соловий ездила на Харьковщину выступать перед украинскими военными. Во время брифинга в поддержку защитников и защитниц говорилось о звездах, которые не ездят на такие мероприятия. Кристина не стала себя сдерживать и начала критиковать таких людей.

Она отметила, что некоторые артисты, которые в России были популярными, начали петь на украинском и переписали тексты известных поэтов.

"Как просто можно, еще вчера, будучи желанным артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к сознательному украинству. И такие люди, имея еще один важный инструмент, пользуясь популярностью, авторитетом и социальным капиталом, не едут на фронт, потому что они д*ры", — отметила Кристина Соловий.

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