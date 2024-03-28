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Мерайя Керрі у блискучій сукні відзначила 55-річчя

28 березня 2024 09:57
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мерайя Керрі у блискучій сукні відзначила 55-річчя
Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/mariahcarey/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Мерайя Кері святкує своє 55-річча. Артистка поділилася галереєю фотографій, на яких вона лежить на піщаному пляжі в тісній блакитній сукні.

Фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

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Співачка зробила фото на пляжі, яхті та в клубі. Розкішне вбрання ефектно підкреслювало її фігуру.

"327 вібрацій", — підписала вона фотографії.

Число 327 має значення, оскільки це "число ангела", яке символізує зростання та зміни, зазвичай у позитивному напрямку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

Діва відома тим, що відмовляється розкривати свій справжній вік, і одного разу заявила, що їй "вічно 12".

Мерайя повернеться на сцену Лас-Вегаса вперше за чотири роки з шоу Celebration of Mimi. Співачка дасть вісім концертів з 12 по 27 квітня в Dolby Live у Park MGM, щоб відзначити 19-річчя альбому The Emancipation Of Mimi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

Альбом був виданий у 2005 році, і в ньому були такі хіти, як We Belong Together і Shake It Off.

Раніше Мерайя виступала у двох резиденціях у The Colosseum at Caesars Palace: #1 to Infinity (2015–2017) і The Butterfly Returns (2018–2020).

Після семи років спільного життя в грудні стало відомо, що зірка розбіглася зі своїм хлопцем-танцюристом Брайаном Танакою.

Співачка, здається, зосередилася на роботі після розриву, нещодавно співпрацювала з молодшою поп-зіркою Аріаною Гранде над реміксом її пісні "Yes, And?".

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка привітала його з днем народження. А дружина Віталія Козловського також раніше чуттєво привітала його з днем народження.   

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