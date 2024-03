Мерайя Керри в блестящем платье отметила 55-летие

Певица Мэрайя Керри. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Певица Мэрайя Кэри празднует свое 55-летие. Артистка поделилась галереей фотографий, на которых она лежит на песчаном пляже в тесном голубом платье.

Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Певица сделала фото на пляже, яхте и клубе. Роскошный наряд эффектно подчеркивал ее фигуру.

"327 вибраций", — подписала она фотографии.

Число 327 имеет значение, поскольку это число ангела, которое символизирует рост и изменения, обычно в положительном направлении.

Дива известна тем, что отказывается раскрывать свой настоящий возраст, и однажды заявила, что ей "вечно 12".

Мэрайя вернется на сцену Лас-Вегаса впервые за четыре года из шоу Celebration of Mimi. Певица даст восемь концертов с 12 по 27 апреля в Dolby Live в Park MGM, чтобы отметить 19-летие альбома The Emancipation Of Mimi.

Альбом был выпущен в 2005 году, и в нем были такие хиты, как We Belong Together и Shake It Off.

Ранее Мэрайя выступала в двух резиденциях в The Colosseum в Caesars Palace: #1 to Infinity (2015–2017) и The Butterfly Returns (2018–2020).

После семи лет совместной жизни в декабре стало известно, что звезда разбежалась со своим парнем-танцором Брайаном Танакой.

Певица, похоже, сосредоточилась на работе после разрыва, недавно сотрудничала с младшей поп-звездой Арианой Гранде над ремиксом ее песни "Yes, And?".

