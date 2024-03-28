Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мерайя Керри в блестящем платье отметила 55-летие arrow

Мерайя Керри в блестящем платье отметила 55-летие

28 марта 2024 09:57
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мерайя Керри в блестящем платье отметила 55-летие
Певица Мэрайя Керри. Фото: instagram.com/mariahcarey/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Мэрайя Кэри празднует свое 55-летие. Артистка поделилась галереей фотографий, на которых она лежит на песчаном пляже в тесном голубом платье.

Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Гламурная Мэрайя Керри поразила ярким образом

Певица сделала фото на пляже, яхте и клубе. Роскошный наряд эффектно подчеркивал ее фигуру.

"327 вибраций", — подписала она фотографии.

Число 327 имеет значение, поскольку это число ангела, которое символизирует рост и изменения, обычно в положительном направлении.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mariah Carey (@mariahcarey)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mariah Carey (@mariahcarey)

Дива известна тем, что отказывается раскрывать свой настоящий возраст, и однажды заявила, что ей "вечно 12".

Мэрайя вернется на сцену Лас-Вегаса впервые за четыре года из шоу Celebration of Mimi. Певица даст восемь концертов с 12 по 27 апреля в Dolby Live в Park MGM, чтобы отметить 19-летие альбома The Emancipation Of Mimi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mariah Carey (@mariahcarey)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mariah Carey (@mariahcarey)

Альбом был выпущен в 2005 году, и в нем были такие хиты, как We Belong Together и Shake It Off.

Ранее Мэрайя выступала в двух резиденциях в The Colosseum в Caesars Palace: #1 to Infinity (2015–2017) и The Butterfly Returns (2018–2020).

После семи лет совместной жизни в декабре стало известно, что звезда разбежалась со своим парнем-танцором Брайаном Танакой.

Певица, похоже, сосредоточилась на работе после разрыва, недавно сотрудничала с младшей поп-звездой Арианой Гранде над ремиксом ее песни "Yes, And?".

Напомним, супруга Тимура Мирошниченко поздравила его с днем рождения. А супруга Виталия Козловского также раньше чувственно поздравила его с днем рождения.

День рождения
зарубежные звезды
певица
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ