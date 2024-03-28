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Мережею розлетілося відео, в якому Кузьма Скрябін кумедно потролив "95 квартал"

28 березня 2024 15:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кузьма Скрябін посміявся з акторів студії "95 квартал" — відео
Актори "Кварталу 95" на виступі. Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У мережі набрало популярності ностальгічне відео з нині покійним Кузьмою Скрябіним. У популярному колись шоу "Воскресенье с "Кварталом"" музикант кумедно потролив акторів студії "95 квартал".

Відповідний ролик розмістив телеграм-канал "За кадром".

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Кузьма Скрябін посміявся з учасників студії "95 квартал"

У далекому 2013 році покійний Кузьма Скрябін взяв участь у популярному на той час шоу "Воскресенье с "Кварталом".

За декілька хвилин співак "пройшовся" по всім учасникам "95 кварталу". Зокрема, через те, що Кошовий часто грав роль колишнього мера Києва Черновецького, Кузьма запідозрив актора у вживанні наркотичних речовин та пожартував з його зачіски. Скрябін припустив, що Кошовий лисий через те, що колись нюхав "Дихлофос",

Найбільш жорстко Кузьма пожартував над Степаном Казаніним, який народився в Росії. Так як актор любив у свій час "повисіти" у нічних клубах, покійний музикант покликав його у гості, на захід України "повисіти на грушах москалю".

Дісталося також і Юзіку (Юрію Корявченкову), якого Кузьма назвав "слоником" та припустив, що через нього Ален Делон побоявся приїхати в Україну, бо боявся, що його з'їсть Корявченков.

Скрябін також запідозрив Олену Кравець у романі із Євгеном Кошовим. Він відкрито поцікавився в акторів, чи був у них колись інтим "по-дружньому".

Нагадаємо, ми писали про те, що гумористи "Кварталу 95" звернулися до українців на відео. Раніше ми розповідали про те, що "Квартал 95" українці принизили за пісню про покинуті міста.

Квартал 95
шоу
Скрябін
актори
українські зірки
гумор

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