Кузьма Скрябін посміявся з акторів студії "95 квартал" — відео

Актори "Кварталу 95" на виступі. Фото: instagram.com/kvartal95official/

У мережі набрало популярності ностальгічне відео з нині покійним Кузьмою Скрябіним. У популярному колись шоу "Воскресенье с "Кварталом"" музикант кумедно потролив акторів студії "95 квартал".

Відповідний ролик розмістив телеграм-канал "За кадром".

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У далекому 2013 році покійний Кузьма Скрябін взяв участь у популярному на той час шоу "Воскресенье с "Кварталом".

За декілька хвилин співак "пройшовся" по всім учасникам "95 кварталу". Зокрема, через те, що Кошовий часто грав роль колишнього мера Києва Черновецького, Кузьма запідозрив актора у вживанні наркотичних речовин та пожартував з його зачіски. Скрябін припустив, що Кошовий лисий через те, що колись нюхав "Дихлофос",

Найбільш жорстко Кузьма пожартував над Степаном Казаніним, який народився в Росії. Так як актор любив у свій час "повисіти" у нічних клубах, покійний музикант покликав його у гості, на захід України "повисіти на грушах москалю".

Дісталося також і Юзіку (Юрію Корявченкову), якого Кузьма назвав "слоником" та припустив, що через нього Ален Делон побоявся приїхати в Україну, бо боявся, що його з'їсть Корявченков.

Скрябін також запідозрив Олену Кравець у романі із Євгеном Кошовим. Він відкрито поцікавився в акторів, чи був у них колись інтим "по-дружньому".

Нагадаємо, ми писали про те, що гумористи "Кварталу 95" звернулися до українців на відео. Раніше ми розповідали про те, що "Квартал 95" українці принизили за пісню про покинуті міста.