Кузьма Скрябин посмеялся над актерами студии "95 квартал" — видео

Сетью разлетелось видео, в котором Кузьма Скрябин смешно потролил "95 квартал"
В сети набрало популярность ностальгическое видео с ныне покойным Кузьмой Скрябиным. В популярном когда-то шоу "Воскресенье с "Кварталом"" музыкант смешно потролил актеров студии "95 квартал".
Соответствующий ролик разместил телеграм-канал "За кадром".
Кузьма Скрябин посмеялся над участниками студии "95 квартал"
В далеком 2013 году покойный Кузьма Скрябин принял участие в популярном в то время шоу "Воскресенье с "Кварталом".
Через несколько минут певец "прошёлся" по всем участникам "95 квартала". В частности, из-за того, что Кошевой часто играл роль бывшего мэра Киева Черновецкого, Кузьма заподозрил актера в употреблении наркотических веществ и пошутил над его прической. Скрябин предположил, что Кошевой лысый из-за того, что когда-то нюхал "Дихлофос".
Наиболее жестко Кузьма пошутил над Степаном Казаниным, родившимся в России. Так как актер любил в свое время "повисеть" в ночных клубах, покойный музыкант позвал его в гости, на запад Украины "повисеть на груше".
Досталось также Юзику (Юрию Корявченкову), которого Кузьма назвал "слоником" и предположил, что из-за него Ален Делон побоялся приехать в Украину, потому что боялся, что его съест Корявченков.
Скрябин также заподозрил Елену Кравец в романе с Евгением Кошевым. Он открыто поинтересовался у актеров, был ли у них когда-то интим "по-дружески".
Напомним, мы писали о том, что юмористы "Квартала 95" обратились к украинцам на видео. Ранее мы рассказывали о том, что "Квартал 95" украинцы унизили за песню о покинутых городах.
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