Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сетью разлетелось видео, в котором Кузьма Скрябин смешно потролил "95 квартал" arrow

Сетью разлетелось видео, в котором Кузьма Скрябин смешно потролил "95 квартал"

28 марта 2024 15:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кузьма Скрябин посмеялся над актерами студии "95 квартал" — видео
Актеры "Квартала 95" на выступлении. Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В сети набрало популярность ностальгическое видео с ныне покойным Кузьмой Скрябиным. В популярном когда-то шоу "Воскресенье с "Кварталом"" музыкант смешно потролил актеров студии "95 квартал".

Соответствующий ролик разместил телеграм-канал "За кадром".

Читайте также:

Кузьма Скрябин посмеялся над участниками студии "95 квартал"

В далеком 2013 году покойный Кузьма Скрябин принял участие в популярном в то время шоу "Воскресенье с "Кварталом".

Через несколько минут певец "прошёлся" по всем участникам "95 квартала". В частности, из-за того, что Кошевой часто играл роль бывшего мэра Киева Черновецкого, Кузьма заподозрил актера в употреблении наркотических веществ и пошутил над его прической. Скрябин предположил, что Кошевой лысый из-за того, что когда-то нюхал "Дихлофос".

Наиболее жестко Кузьма пошутил над Степаном Казаниным, родившимся в России. Так как актер любил в свое время "повисеть" в ночных клубах, покойный музыкант позвал его в гости, на запад Украины "повисеть на груше".

Досталось также Юзику (Юрию Корявченкову), которого Кузьма назвал "слоником" и предположил, что из-за него Ален Делон побоялся приехать в Украину, потому что боялся, что его съест Корявченков.

Скрябин также заподозрил Елену Кравец в романе с Евгением Кошевым. Он открыто поинтересовался у актеров, был ли у них когда-то интим "по-дружески".

Напомним, мы писали о том, что юмористы "Квартала 95" обратились к украинцам на видео. Ранее мы рассказывали о том, что "Квартал 95" украинцы унизили за песню о покинутых городах.

Квартал 95
шоу
Скрябин
актеры
украинские звезды
юмор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ