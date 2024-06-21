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Михайло Ясинський прокоментував курси бойової підготовки Тіни Кароль

21 червня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Курси бойової підготовки Тіни Кароль — що про це думає продюсер Олі Полякової
Українська співачка Тіна Кароль на курсах бойової підготовки. Фото: Instagram "reservist.ua"
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український продюсер Михайло Ясинський дав інтерв’ю телеведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування продюсер співачки Олі Полякової висловився про народну артистку України Тіну Кароль, яка нещодавно пройшла курси бойової підготовки.

Інтерв’ю з Михайлом Ясинським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Михайло Ясинський про Тіну Кароль

Продюсер Олі Полякової прокоментував курси бойової підготовки української співачки Тіни Кароль. Він наголосив, що зараз люди живуть в дуже потужному інформаційному потоці, через що вони навіть можуть не пам’ятати певні ситуації.

Михаил Ясинский и Слава Демин во время интервью
Михайло Ясинський і Слава Дьомін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Однак, за словами Михайла Ясинського, якась зірка може написати після критики таку потужну композицію, що хейтери купуватимуть квитки на її концерти.

"Ок, а завтра буде все не ок, тому що може статися так, що все це був штучний інтелект. Щодня щось може змінюватися, і головне — ми живемо в такому божевільному інформаційному потоці, що ми навіть не запам’ятовуємо все це. Сьогодні ми можемо сказати: "Ах, яка ж вона…". А завтра ми навіть не пам’ятаємо, що було місяць тому. А післязавтра вона запише ох*ренну пісню, що всі ці люди будуть в чергу ставати купувати квитки на її концерт", — заявив Михайло Ясинський.

Курси підготовки Тіни Кароль

Нещодавно в мережі з’явилися фотографії, на яких можна побачити Тіну Кароль у військовій формі. Виявляється, народна артистка України пройшла курси бойової підготовки, де вона вчилася стріляти по цілях і надавати першу медичну допомогу. 

Тина Кароль на курсах боевой подготовки
Тіна Кароль під час бойової підготовки. Фото: Instagram "reservist.ua"
Тина Кароль во время оказания первой медицинской помощи на курсах
Тіна Кароль під час надання першої медичної допомоги на курсах. Фото: Instagram "reservist.ua"

Нагадаємо, ми писали про те, що український продюсер Михайло Ясинський показав себе після схуднення на 15 кілограмів. 

Раніше ми розповідали про те, що продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандал між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком.

Також ми повідомляли про те, що продюсер Олі Полякової розповів, чому російські артистки виступають на Донбасі. 

Тіна Кароль
шоу-бізнес
Слава Дьомін
Михайло Ясинський

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