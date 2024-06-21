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Михаил Ясинский прокомментировал курсы боевой подготовки Тины Кароль

21 июня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Курсы боевой подготовки Тины Кароль — что об этом думает продюсер Оли Поляковой
Украинская певица Тина Кароль на курсах боевой подготовки. Фото: Instagram "reservist.ua"
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский продюсер Михаил Ясинский дал интервью телеведущему Славе Демину. Во время общения продюсер певицы Оли Поляковой высказался о недавно прошедшей курсы боевой подготовки народной артистке Украины Тине Кароль.

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Михаил Ясинский о Тине Кароль

Продюсер Оли Поляковой прокомментировал курсы боевой подготовки украинской певицы Тины Кароль. Он подчеркнул, что сейчас люди живут в очень мощном информационном потоке, поэтому они даже могут не помнить определенные ситуации.

Михаил Ясинский и Слава Демин во время интервью
Михаил Ясинский и Слава Демин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Однако, по словам Михаила Ясинского, какая-то звезда может написать после критики такую мощную композицию, что хейтеры будут покупать билеты на ее концерты.

"Ок, а завтра будет все не ок, потому что может случиться так, что все это был искусственный интеллект. Каждый день что-то может меняться, и главное — мы живем в таком сумасшедшем информационном потоке, что мы даже не запоминаем все это. Сегодня мы можем сказать: "Ах, какая же она...". А завтра мы даже не помним, что было месяц назад. А послезавтра она запишет ох*ренную песню, что все эти люди будут в очередь становиться покупать билеты на ее концерт", — заявил Михаил Ясинский.

Курсы подготовки Тины Кароль

Недавно в сети появились фотографии, на которых можно увидеть Тину Кароль в военной форме. Оказывается, народная артистка Украины прошла курсы боевой подготовки, где училась стрелять по целям и оказывать первую медицинскую помощь.

Тина Кароль на курсах боевой подготовки
Тина Кароль во время боевой подготовки. Фото: Instagram "reservist.ua"
Тина Кароль во время оказания первой медицинской помощи на курсах.
Тина Кароль во время оказания первой медицинской помощи на курсах. Фото: Instagram "reservist.ua"

Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский показал себя после похудения на 15 килограмм.

Ранее мы рассказывали, что продюсер Михаил Ясинский прокомментировал скандал между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком.

Также мы сообщали о том, что продюсер Оли Поляковой рассказал, почему российские артистки выступают на Донбассе.

Тина Кароль
шоу-бизнес
Слава Демин
Михаил Ясинский

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