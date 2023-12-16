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Мікі Маус стане національним надбанням США

16 грудня 2023 11:17
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Стас Кожушко
Редактор
Мікі Маус стане національним надбанням США
Один з монументів Мікі Маусу. Фото: Google
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Стас Кожушко
Редактор

Майже сто років тому, 1928-го, вийшов перший мультфільм "Пароплав Віллі" від Disney з Мікі Маусом. Саме перша версія цього персонажа стане національним надбанням США з 1 січня 2024 року. 

Про це пише видання Business Insider.

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Перша версія популярного персонажа дуже відрізняється від тієї, що всі знають сьогодні. У мишеня вузький, тонкий хвіст і довший ніс. Авторське право на нього мало закінчитися 1984 року. Однак у 1970-х Disney пролобіював продовження цього терміну ще на 20 років, що призвело до ухвалення нового закону про авторське право.

Ще через 20 років було прийнято закон про продовження терміну дії авторського права, який прозвали "Законом про захист Мікі Мауса". Всі сучасні зображення відомого мишеня захищені. Також Disney має торгові марки на сучасне втілення Мікі Мауса.

Мікі Маус
Перша версія Мікі Мауса. Фото: Google

Два роки тому персонажі Вінні-Пух та Бембі, а також десятки інших творів, кінострічок та аудіозаписів стали громадським надбанням у США. Тоді в них минув термін охорони виняткових авторських прав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Disney подали позов дев'ять тисяч жінок. Також ми розповідали, що студія Disney перенесла прем'єру "Білосніжки" та показала перший кадр з фільму.

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