Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Микки Маус станет национальным достоянием США arrow

Микки Маус станет национальным достоянием США

16 декабря 2023 11:17
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Микки Маус станет национальным достоянием США
Один из монументов Микки Маусу. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Почти сто лет назад, в 1928 году, вышел первый мультфильм "Пароходик Вилли" от Disney с Микки Маусом. Именно первая версия этого персонажа станет национальным достоянием США с 1 января 2024 года.

Об этом пишет издание Business Insider.

Читайте также:

Микки Маус станет достоянием в США

Первая версия популярного персонажа очень отличается от того, что все знают сегодня. У мышонка узкий, тонкий хвост и длинный нос. Авторское право на него должно было закончиться в 1984 году. Однако в 1970-х Disney пролоббировал продление этого срока еще на 20 лет, что привело к принятию нового закона об авторском праве.

Еще через 20 лет был принят закон о продлении срока действия авторского права, прозванный "Законом о защите Микки Мауса". Все современные изображения известного мышонка защищены. Также Disney имеет торговые марки на современное воплощение Микки Мауса.

Микки Маус
Первая версия Микки Мауса. Фото: Google

Два года назад персонажи Винни-Пух и Бемби, а также десятки других произведений, кинолент и аудиозаписей стали общественным достоянием в США. Тогда у них истек срок охраны исключительных авторских прав.

Напомним, ранее мы писали, что на Disney подали иск девять тысяч женщин. Также мы рассказывали, что студия Disney перенесла премьеру Белоснежки и показала первый кадр из фильма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме