Микки Маус станет национальным достоянием США

Один из монументов Микки Маусу. Фото: Google

Почти сто лет назад, в 1928 году, вышел первый мультфильм "Пароходик Вилли" от Disney с Микки Маусом. Именно первая версия этого персонажа станет национальным достоянием США с 1 января 2024 года.

Об этом пишет издание Business Insider.

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Первая версия популярного персонажа очень отличается от того, что все знают сегодня. У мышонка узкий, тонкий хвост и длинный нос. Авторское право на него должно было закончиться в 1984 году. Однако в 1970-х Disney пролоббировал продление этого срока еще на 20 лет, что привело к принятию нового закона об авторском праве.

Еще через 20 лет был принят закон о продлении срока действия авторского права, прозванный "Законом о защите Микки Мауса". Все современные изображения известного мышонка защищены. Также Disney имеет торговые марки на современное воплощение Микки Мауса.

Первая версия Микки Мауса. Фото: Google

Два года назад персонажи Винни-Пух и Бемби, а также десятки других произведений, кинолент и аудиозаписей стали общественным достоянием в США. Тогда у них истек срок охраны исключительных авторских прав.

Напомним, ранее мы писали, что на Disney подали иск девять тысяч женщин. Также мы рассказывали, что студия Disney перенесла премьеру Белоснежки и показала первый кадр из фильма.