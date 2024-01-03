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Міккі Рурк збирає мільйон доларів на відбудову Херсона

3 січня 2024 16:10
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Міккі Рурк збирає мільйон доларів на відбудову Херсона
Актор Міккі Рурк. Фото: instagram.com/mickey_rourke_
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

71-річний голівудський актор Міккі Рурк привітав українців з новим роком і оголосив про великий грошовий збір на допомогу нашій країні. На цей крок зірку спонукав його помічник, який родом з України. Хоча ще у 2024 році Рурк любив Росію і носив футболку з зображенням Путіна. 

Відео зі зверненням Рурк опублікував у своєму Instagram

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Зірка фільмів "Дев’ять з половиною тижнів", "Рестлер", "Місто гріхів" та багатьох інших Міккі Рурк на честь Нового року опублікував один лише допис. У ньому він привітав українцв зі святами і оголосив грошовий збір на допомогу у відбудові Херсона. 

 

Хоча 10 років тому, у 2014, актор подорожував до Росії і висловлював своє захоплення цією країною і її лідером. Він навіть носив футболку з зображенням Володимира Путіна. Одягав її як у Росії, так і у США.

 

Міккі Рурк у футболці з Путіним у 2014. Фото: РосЗМІ

Виявилося, що помічник Міккі Рурка, який працює з ним понад 10 років — Дмитро — родом з міста Миколаєва. Він створив благодійний фонд і допомагає постраждалим через війну українцям. 

 

Міккі Рурк підтримує свого помічника і всіх українців і цього разу він попросив всіх небайдужих долучитися до збору на відбудову Херсона. 

"Привіт усім, Міккі тут. Вітаю всіх вас із Новим роком, особливо всіх людей в Україні. Я бачу всі труднощі України завдяки своєму помічникові Дімі з Миколаєва. Тому хочу підтримати "Альянс допомоги єдиному світу". Наша мета — відбудувати будинки в Херсоні та забезпечити безпеку сім’ям, які переживають ці важкі часи", — написав Рурк. 

Він прагне зібрати 1 мільйон доларів і закликав об’єднатися заради цієї справи.

Нагадаємо, Елтон Джон пожертвує Україні 125 тисяч доларів. 

Також ми писали, що зірка "Гри престолів"виставив на аукціон унікальний лот, який особисто передасть переможцю. 

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