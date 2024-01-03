Микки Рурк собирает миллион долларов на восстановление Херсона

Актер Микки Рурк. Фото: instagram.com/mickey_rourke_

71-летний голливудский актер Микки Рурк поздравил украинцев с новым годом и объявил о большом денежном сборе в помощь нашей стране. На этот шаг звезду подвиг его помощник, который родом из Украины. Хотя еще в 2024 году Рурк любил Россию и носил футболку с изображением Путина.

Видео с обращением Рурк опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Микки Рурк призвал донатить

Звезда фильмов "Девять с половиной недель", "Рестлер", "Город грехов" и многих других Микки Рурк в честь Нового года опубликовала только одно сообщение. В нем он поздравил украинцев с праздниками и объявил денежный сбор на помощь в восстановлении Херсона.

Хотя 10 лет назад, в 2014 году, актер путешествовал в Россию и выражал свое восхищение этой страной и ее лидером. Он даже носил футболку с изображением Владимира Путина. Одевал ее как в России, так и в США.

Микки Рурк в футболке с Путиным в 2014. Фото: росСМИ

Оказалось, что помощник Микки Рурка, работающий с ним более 10 лет — Дмитрий — родом из города Николаева. Он создал благотворительный фонд и помогает пострадавшим из-за войны украинцам.

Микки Рурк поддерживает своего помощника и украинцев, и на этот раз он попросил всех неравнодушных присоединиться к сбору на восстановление Херсона.

"Привет всем, Микки здесь. Поздравляю всех вас с Новым годом, особенно всех людей в Украине. Я вижу все трудности Украины благодаря своему помощнику Диме из Николаева. Поэтому хочу поддержать "Альянс помощи единому миру". Наша цель — отстроить дома в Херсоне и обеспечить безопасность семьям, которые переживают эти трудные времена", — написал Рурк.

Он стремится собрать 1 миллион долларов и призвал объединиться ради этого дела.

Напомним, Элтон Джон пожертвует Украине 125 тысяч долларов.

Также мы писали, что звезда "Игры престолов" выставил на аукцион уникальный лот, который лично передаст победителю.