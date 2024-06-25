Микола Тищенко вдягнув люксові бренди на судове засідання — фото

Микола Тищенко з‘явився в суді в кежуал образі за 100 тисяч гривень
Народний депутат України Микола Тищенко, якого підозрюють у побитті та незаконному утриманні колишнього військовослужбовця, прибув у Печерський суд. Для засідання він вдягнув досить дорогі речі.
Це помітили в Telegram Harley Quinn.
Тищенко вдягнув у суд футболку від Prada
Народний депутат прийшов на засідання з обрання запобіжного заходу у Печерський районний суд міста Києва. Його підозрюють у справі незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова.
Засідання його адвокати у певному сенсі "програли", адже суд виніс рішення на користь прокурора — домашній арешт на час слідства. Втім, модний "вирок" був дещо приємніший.
Микола Тищенко вдягнув синю футболку від бренду Prada, яка коштує приблизно 18 тисяч гривень, та сірі штанці. Образ доповнив сірими лоферами від Loro Piana. Їхня вартість — майже 60 тисяч гривень. І родзинкою дня став титановий годинник із сонячною батареєю Garmin Fenix 7 Sapphire Sollar темно-сірого кольору — від 45 тисяч гривень.
Нагадаємо, як минуло судове засідання по справі Миколи Тищенка. Також ми розповідали, чому нардеп розбив свій телефон під час обшуків ДБР.
Читайте Новини.LIVE!