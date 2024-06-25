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Микола Тищенко з‘явився в суді в кежуал образі за 100 тисяч гривень

25 червня 2024 21:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Микола Тищенко вдягнув люксові бренди на судове засідання — фото
Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Народний депутат України Микола Тищенко, якого підозрюють у побитті та незаконному утриманні колишнього військовослужбовця, прибув у Печерський суд. Для засідання він вдягнув досить дорогі речі.

Це помітили в Telegram Harley Quinn.

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Тищенко вдягнув у суд футболку від Prada

Народний депутат прийшов на засідання з обрання запобіжного заходу у Печерський районний суд міста Києва. Його підозрюють у справі незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова. 

Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love
Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love

Засідання його адвокати у певному сенсі "програли", адже суд виніс рішення на користь прокурора — домашній арешт на час слідства. Втім, модний "вирок" був дещо приємніший.

Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love
Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love

Микола Тищенко вдягнув синю футболку від бренду Prada, яка коштує приблизно 18 тисяч гривень, та сірі штанці. Образ доповнив сірими лоферами від Loro Piana. Їхня вартість — майже 60 тисяч гривень. І  родзинкою дня став титановий годинник із сонячною батареєю Garmin Fenix 7 Sapphire Sollar темно-сірого кольору — від 45 тисяч гривень.

Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love
Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love

Нагадаємо, як минуло судове засідання по справі Миколи Тищенка. Також ми розповідали, чому нардеп розбив свій телефон під час обшуків ДБР.

Верховна Рада
Микола Тищенко
війна
суд
мода
нардепи
Кримінал

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