Микола Тищенко вдягнув люксові бренди на судове засідання — фото

Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат України Микола Тищенко, якого підозрюють у побитті та незаконному утриманні колишнього військовослужбовця, прибув у Печерський суд. Для засідання він вдягнув досить дорогі речі.

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Народний депутат прийшов на засідання з обрання запобіжного заходу у Печерський районний суд міста Києва. Його підозрюють у справі незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова.

Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love

Засідання його адвокати у певному сенсі "програли", адже суд виніс рішення на користь прокурора — домашній арешт на час слідства. Втім, модний "вирок" був дещо приємніший.

Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love

Микола Тищенко вдягнув синю футболку від бренду Prada, яка коштує приблизно 18 тисяч гривень, та сірі штанці. Образ доповнив сірими лоферами від Loro Piana. Їхня вартість — майже 60 тисяч гривень. І родзинкою дня став титановий годинник із сонячною батареєю Garmin Fenix 7 Sapphire Sollar темно-сірого кольору — від 45 тисяч гривень.

Одяг Миколи Тищенко на суді. Фото: t.me/harley_with_love

Нагадаємо, як минуло судове засідання по справі Миколи Тищенка. Також ми розповідали, чому нардеп розбив свій телефон під час обшуків ДБР.