Николай Тищенко надел люксовые бренды на судебное заседание.

Народный депутат Украины Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Николай Тищенко, подозреваемый в избиении и незаконном задержании бывшего военнослужащего, прибыл в Печерский суд. Для заседания он надел довольно дорогие вещи.

Это было замечено в Telegram Harley Quinn.

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Народный депутат пришел на заседание по избранию меры пресечения в Печерский районный суд города Киева. Его подозревают по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего Дмитрия Павлова.

Одежда Николая Тищенко на суде. Фото: t.me/harley_with_love

Заседание его адвокаты в известном смысле "проиграли", ведь суд вынес решение в пользу прокурора — домашний арест на время следствия. Впрочем, модный "приговор" был несколько приятнее.

Одежда Николая Тищенко на суде. Фото: t.me/harley_with_love

Николай Тищенко надел синюю футболку от бренда Prada, которая стоит примерно 18 тысяч гривен, и серые штаны. Образ дополнил серыми лоферами от Loro Piana. Их стоимость — почти 60 тысяч гривен. И изюминкой дня стали титановые часы с солнечной батареей Garmin Fenix 7 Sapphire Sollar темно-серого цвета — от 45 тысяч гривен.

Одежда Николая Тищенко на суде. Фото: t.me/harley_with_love

Напомним, как прошло судебное заседание по делу Николая Тищенко. Также мы рассказывали, почему нардеп разбил свой телефон во время обысков ГБР.