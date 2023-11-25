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Міс Всесвіт Україна зробила гучну заяву про конкурс краси

25 листопада 2023 09:30
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Стас Кожушко
Редактор
Міс Всесвіт Україна зробила гучну заяву про конкурс краси
Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна-2023". Фото: Instagram/usanova.life
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого тижня в Сальвадорі відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Українка Ангеліна Устінова не увійшла в ТОП-20, хоча її елегантні модні образи обговорювали в соцмережах.

В інтерв’ю блогерці Аліні Шаманській 26-річна "Міс Всесвіт Україна-2023" розповіла, чому, на її думку, був такий результат.

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Ангеліна Усанова згадала, що на індивідуальному трихвилинному інтерв’ю організатори більше жаліли її, ніж ставили питання, аби розкрити учасницю. А якщо щось і питали — це було абстрактно. 

"Це бізнес, це про гроші. Якщо обирати між дівчинкою, в якої країна активно слідкує за конкурсом, і там мільйони фанатів, і готові купити, якусь продукцію "Міс Всесвіт", чи європейська країна, яка не зацікавлена в конкурсі — то звичайно вони оберуть іншу. Думаю, можливо вони побоялися підіймати тему війни і миру в Україні. Бо я відчувала це, що був великий ігнор. Мало знімали, мало цікавилися", — зізналась Усанова.

За словами Усанової, саме ці фактори і вплинули на вибір ТОП-20, в яку Ангеліна не увійшла. Переможницею стала 23-річна представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос. В цій країні чимало шанувальників конкурсу краси.

"Україна не була їм цікава. Для спонсорів це ж взагалі. Бо компанія, конкурс офіційно є банкрутом. Була публікація десь два тижні тому, що "Міс Всесвіт" офіційно збанкрутились. І вони виживають тільки коштом спонсорів. А ті орієнтовані на Латинську Америку, на Таїланд. Тобто хто приносить гроші. Точно не Європа і не європейські люди", — підсумувала Усанова.

Усанова
Ангеліна Усанова на конкурсі "Міс Всесвіт-2023". Фото: Instagram/usanova.life

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна" показала розкішні вечірні сукні та інші наряди для конкурсу. Також ми розповідали, хто розбив шлюб Ангеліни Усанової.

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