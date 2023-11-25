Мисс Вселенная Украина сделала громкое заявление о конкурсе красоты

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина-2023". Фото: Instagram/usanova.life

На прошлой неделе в Сальвадоре состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Украинка Ангелина Устинова не вошла в ТОП-20, хотя ее элегантные модные образы обсуждали в соцсетях.

В интервью блогерше Алине Шаманской 26-летняя "Мисс Вселенная Украина-2023" рассказала, почему, по ее мнению, был такой результат.

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Ангелина Усанова вспомнила, что на индивидуальном трехминутном интервью организаторы больше жалели ее, чем задавали вопросы, чтобы раскрыть участницу. А если что-то и спрашивали — это было отвлеченно.

"Это бизнес, это о деньгах. Если выбирать между девочкой, у которой страна активно следит за конкурсом, и там миллионы фанатов, и готовы купить, какую-нибудь продукцию "Мисс Вселенная", или европейская страна, которая не заинтересована в конкурсе, то конечно они выберут другую... Думаю, возможно они побоялись поднимать тему войны и мира в Украине. Потому что я чувствовала это, что был большой игнор. Мало снимали, мало интересовались", — призналась Усанова.

По словам Усановой, именно эти факторы и повлияли на выбор ТОП-20, в которую Ангелина не вошла. Победительницей стала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. В этой стране немало поклонников конкурса красоты.

"Украина не была им интересна. Для спонсоров это же вообще. Потому что компания, конкурс официально банкрот. Была публикация где-то две недели назад, что "Мисс Вселенная" официально обанкротились. И они выживают только на средства спонсоров. А те ориентированы на Латинскую Америку, на Таиланд. То есть кто приносит деньги. Точно не Европа и не европейские люди", — подытожила Усанова.

Ангелина Усанова на конкурсе "Мисс Вселенная-2023". Фото: Instagram/usanova.life

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина" показала роскошные вечерние платья и другие наряды для конкурса. Также мы рассказывали, кто разбил брак Ангелины Усановой.