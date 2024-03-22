Мисливці на привидів та проклята Діва — кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Мисливці на привидів: крижана імперія". Фото: Screen Crush

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, американський блокбастер "Мисливці на привидів: крижана імперія" та нова стрічка "Зелений кордон" видатної польської режисерки Аґнєшки Голланд.

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Мисливці на привидів: крижана імперія

Фантастична пригодницька комедія є продовженням фільму "Мисливці на привидів: с того світу", що вийшов у 2021 році, та п’ятим фільмом в однойменній франшизі. До виконання своїх ролей повернулися актори, які були залучені до зйомок "Мисливців" ще у 1980-х: Білл Мюррей, Ден Ейкройд та Ерні Гадсон.

За сюжетом, родина Спенглер вирішує повернутися до Нью-Йорка. Тим паче славнозвісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідому раніше злу силу Холод Смерті.

Проклята Діва

Фільм жахів знято у копродукції Італії та США. Увесь знімальний процес проходив неподалік Риму з грудня 2022-го по лютий 2023 року. Для виконавиці головної ролі Сідні Свіні цей проєкт став першим, який вона продюсувала. За режисуру відповідав Майкл Мохан, у доробку якого десять фільмів.

За сюжетом, католицький жіночий монастир посеред райських краєвидів сільської Італії зустрічає нову черницю. Сесилія вірить щиро та віддано і приїхала сюди з Америки аби присвятити своє життя служінню Богу. З перших же днів перебування в обителі вона помічає безліч дивних та тривожних дрібничок. З кожним днем її самопочуття погіршується і невдовзі вона дізнається що вагітна.

Зелений кордон

Фільм змагався за "Золотого лева" на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де отримав спеціальний приз журі. Стрічку відзначили позитивними відгуками критики, але її засудили деякі польські урядовці.

Підступними й болотистими лісами, що складають так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею, біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.

Романтик

Французька комедія є режисерським дебютом Тібо Сегуена. Сценарій до фільму також написав він. Показана історія відбувається у Парижі, на Монмартрі. Колись Сезар та Саломе були щасливою закоханою парою. Життя радувало своєю безтурботністю. Коли стосунки почали ставати серйознішими чоловік зник. Минуло три роки і тут починають розвиватися найцікавіші події стрічки.

Дике серце

Пригодницький сімейний фільм зняли у Німеччині за мотивами відомої серії книг для дітей. Австрійський письменник Уш Лун разом з ілюстраторкою Францискою Гарві видає книги про цих героїв починаючи з 2014 року і на сьогодні написана вже 21 частина. Сумарний тираж складає понад мільйон примірників.

Для 11-річної Анні переїзд з великого міста до сільської місцевості не видається чимось правильним. Тим більше це означає зміну школи, а нові знайомства не завжди бувають приємними. Передчуття дівчинку не підвело, бо однокласниці одразу ж взялися насміхатися з неї. Головна розрада Анні — малювання. Вона створює комікс, головним героєм якого є кінь з білою плямою на лобі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона".