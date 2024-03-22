Охотники на привидений и проклятая Дева — кинопремьеры недели

Постер фильма "Охотники за привидениями: ледяная империя". Фото: Screen Crush

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, американский блокбастер "Охотники за привидениями: ледяная империя" и новая лента "Зеленая граница" выдающегося польского режиссера Агнешки Холланд.

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Охотники на привидений: ледяная империя

Фантастическая приключенческая комедия является продолжением фильма "Охотники за привидениями: с того света", вышедшего в 2021 году, и пятым фильмом в одноименной франшизе. К исполнению своих ролей вернулись актеры, привлеченные к съемкам "Охотников" еще в 1980-х: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.

По сюжету семья Спенглер решает вернуться в Нью-Йорк. Тем более знаменитый дом, в котором размещалась пожарная часть, снова могут занять охотники на привидений. Начинается работа по изобретению новых, более эффективных способов охоты. Таинственная находка может им в этом помочь, но одновременно она высвобождает неизвестную ранее злую силу Холод Смерти.

Проклятая Дева

Фильм ужасов снят в копродукции Италии и США. Весь съемочный процесс проходил недалеко от Рима с декабря 2022-го по февраль 2023 года. Для исполнительницы главной роли Сидни Суини этот проект стал первым, который она продюсировала. За режиссуру отвечал Майкл Мохан, в наработке которого десять фильмов.

По сюжету, католический женский монастырь среди райских пейзажей сельской Италии встречает новую монахиню. Сесилия верит искренне и преданно и приехала сюда из Америки, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу. С первых же дней пребывания в обители она замечает множество странных и тревожных безделушек. С каждым днем ее самочувствие ухудшается и вскоре она узнает, что беременна.

Зеленая граница

Фильм соревновался за "Золотого льва" на 80-м Венецианской международном кинофестивале, где получил специальный приз жюри. Лента была отмечена положительными отзывами критики, но ее осудили некоторые польские чиновники.

Коварными и болотистыми лесами, составляющими так называемую "зеленую границу" между Беларусью и Польшей, беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза. Белорусская пропаганда привлекает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Романтик

Французская комедия является режиссерским дебютом Тибо Сегуэна. Сценарий к фильму тоже написал он. Показанная история происходит в Париже, на Монмартре. Когда Сезар и Саломе были счастливой влюбленной парой. Жизнь радовала своей безмятежностью. Когда отношения стали становиться серьезнее, мужчина исчез. Прошло три года, и здесь начинают развиваться самые интересные события ленты.

Дикое сердце

Приключенческий семейный фильм был снят в Германии по мотивам известной серии книг для детей. Австрийский писатель Уш Лун вместе с иллюстратором Франциской Харви издает книги об этих героях начиная с 2014 года и на сегодняшний день написана уже 21 часть. Суммарный тираж составляет более миллиона экземпляров.

Для 11-летней Анни переезд из большого города в сельскую местность не кажется чем-то правильным. Тем более, это означает смену школы, а новые знакомства не всегда бывают приятными. Предчувствие девочку не подвело, потому что одноклассницы сразу же принялись насмехаться над ней. Главное утешение Анны — рисование. Она создает комикс, главным героем которого является лошадь с белым пятном на лбу.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона".