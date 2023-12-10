Модель Кара Делевінь, яка нещодавно переживала нервовий зрив, помітно набрала вагу

Кара Делевінь прямує на вечерю з подругами. Фото: TheImagineDirect.com

Відома модель Кара Делевінь, яка весною розповідала, що пережила нервовий зрив та має психологічні проблеми, помітно набрала вагу. На професійних фото, які дівчина публікує у соціальних мережах, вона має стрункий вигляд, проте днями її засняли папарацці і можна помітити, що фігура Кари змінилася.

Фотографії опублікувало видання Daily Mail.

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Пережила кризу

Весною у випуску журналу Vogue Кара Делевінь зізналася, що пережила нервовий зрив, екзистенційну кризу і ще багато чого.

Це була її відповідь на те, що раніше її засняли у нестабільному і, ймовірно, в нетверезому стані. Тоді Кара у самих носках гуляла Лос Анджелесом, сиділа на асвальті, курила, танцювала на вулиці і поводила себе дивно. Через це вона запізнилася на літак, який мав доставити її у робоче відрядження.

Тоді модель зізналася: рада, що ці фотографії набули такого розголосу, адже вона подивилася на себе збоку і почала налагоджувати своє життя, пішла до психолога і, вірогідно, припинила приймати наркотичні речовини.

Зайва вага

Коли Кара Делевінь переживала кризу і, вірогідно, приймала наркотики, вона була аж занадто худою. Проте з того моменту, як дівчина почала працювати зі своїм ментальним здоров'ям, вона почала набирати вагу. ЗМІ навіть писали, що модель зробила собі груди, проте її декольте змінилося саме через зміну ваги.

Днями Кара вечеряла з зірковими подругами, а саме з співачками Тейлор Свіфт, Селеною Гомес, акторками Анною Тейлор і Зої Кравіц.

Тейлор Свіфт і Селена Гомес виходять з ресторану. Фото: TheImagineDirect.com

Папарацці сфотографували її по дорозі у ресторан. На фото неозброїним оком видно, що фігура моделі змінилася.

Кара Делевінь прямує на вечерю з подругами. Фото: TheImagineDirect.com

Кара Делевінь прямує на вечерю з подругами. Фото: TheImagineDirect.com

Проте на власних фото в Instagram дівчина має стрункий вигляд. І вочевидь, незважаючи на вагу, ментально почуває себе набагато краще!

Нагадаємо, Кара Делевінь розповіла, що їй допомагає не зійти з глузду.

Також ми писали, що Кара Делевінь зізналась, що хотіла покінчити з собою.