Модель Кара Делевинь, недавно переживавшая нервный срыв, заметно набрала вес

Кара Делевинь идет на ужин с подругами. Фото: TheImagineDirect.com

Известная модель Кара Делевинь, которая весной рассказывала, что пережила нервный срыв и имеет психологические проблемы, заметно набрала вес. На профессиональных фото, которые девушка публикует в социальных сетях, она выглядит стройной, однако на днях ее засняли папарацци и можно заметить, что фигура Кары изменилась.

Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

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Пережила кризис

Весной в выпуске журнала Vogue Кара Делевинь призналась, что пережила нервный срыв, экзистенциальный кризис и многое другое.

Это был ее ответ на то, что раньше ее сняли в нестабильном и, вероятно, нетрезвом состоянии. Тогда Кара в одних носках гуляла по Лос Анджелесу, сидела на асвальте, курила, танцевала на улице и вела себя странно. Поэтому она опоздала на самолет, который должен был доставить ее в рабочую командировку.

Тогда модель призналась: рада, что эти фотографии получили такую огласку, ведь она посмотрела на себя со стороны и начала налаживать свою жизнь, пошла к психологу и, вероятно, прекратила принимать наркотические вещества.

Избыточный вес

Когда Кара Делевинь переживала кризис и, вероятно, принимала наркотики, она была слишком худой. Однако с того момента, как девушка начала работать со своим ментальным здоровьем, она начала набирать вес. СМИ даже писали, что модель сделала себе грудь, однако ее декольте изменилось именно из-за набора веса.

На днях Кара ужинала со звездными подругами, с певицами Тейлор Свифт, Селеной Гомес, актрисами Анной Тейлор и Зои Кравиц.

Тейлор Свифт и Селена Гомес выходят из ресторана. Фото: TheImagineDirect.com

Папарацци сфотографировали ее по дороге в ресторан. На фото невооруженным взглядом видно, что фигура модели изменилась.

Кара Делевинь идет на ужин с подругами. Фото: TheImagineDirect.com

Кара Делевинь идет на ужин с подругами. Фото: TheImagineDirect.com

Однако на собственных фото в Instagram девушка выглядит стройно. И, очевидно, несмотря на вес, ментально чувствует себя гораздо лучше!

Напомним, Кара Делевинь рассказала, что ей помогает не сойти с ума.

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