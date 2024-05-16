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Могилевська та інші зірки вдягнули вишиванки за тисячі доларів — фото

16 травня 2024 23:10
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Стас Кожушко
Редактор
У скільки обходяться вишиванки українським знаменитостям
Шоумен Григорій Решетнік з дружиною Христиною. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У третій четвер травня відзначають Всесвітній день вишиванки. Цього року свято випало на 16 травня. Чимало знаменитостей, зокрема й закордонних, вже котрий рік обирають вишиванки від відомої дизайнерки Юлії Магдич. 

Новини.LIVE розкаже, у скільки українським зіркам обійшлись образи.

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Співачка Настя Каменських опублікувала в соцмережах фото, на якому позує у вишитому кафтані міді з батисту колекції "Ружі". Саме ця лінійка найбільш популярна в українських знаменитостей і чимало з них публікували контент в такому образі.

Модель представлена в різних кольорах та розмірах. Ціна на неї становить майже 110 тисяч гривень (2800 доларів). 

Модель вишиванки Магдич
Ціна на популярну в українських знаменитостей вишиванку. Скриншот: сайт Юлії Магдич

В такій самій вишиванці позували й співачка Наталія Могилевська. Щоправда, за вишитий кафтан вона не платила — отримала в подарунок. 

"Сиджу, пʼю каву і тут приходить неочікуваний подарунок від нашої талановитої Юлії Магдич, яка вже стільки років радує нас розмаїттям фарб і силуетів неймовірних наших українських вишиванок. Дякую, Юлю, це було прекрасно", — написала Могилевська. 

Беззмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник також обрав вишиту лляну сорочку з колекції "Ружі". На сайті дизайнерки модель презентує співак Михайло Хома (колишній Dzidzio). Ціна на таке вбрання — майже 48 тисяч гривень (1200 доларів). Його дружина Христина обрала укорочений варіант "Ружі".

Михайло Хома вишиванка Магдич
Михайло Хома у вишиванці Юлії Магдич. Скриншот: сайт Юлії Магдич

Ціни на вишиванки (не дитячі варіанти) у Магдич стартують від 20 тисяч гривень. Серед зіркових моделей дизайнерки є і телеведуча Катерина Осадча. Одна з вишиванок, яку вдягала зірка обійдеться в 77600 грн (майже 2000 доларів).

Катерина Осадча вишиванка Юлія Магдич
Катерина Осадча у вишиванці Юлії Магдич. Скриншот: сайт Юлії Магдич

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Також ми розповідали історію одеської вишиванки.

Наталія Могилевська
Настя Каменських
Григорій Решетнік
українські зірки
вишиванка
День вишиванки

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