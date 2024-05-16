У скільки обходяться вишиванки українським знаменитостям

Могилевська та інші зірки вдягнули вишиванки за тисячі доларів — фото
У третій четвер травня відзначають Всесвітній день вишиванки. Цього року свято випало на 16 травня. Чимало знаменитостей, зокрема й закордонних, вже котрий рік обирають вишиванки від відомої дизайнерки Юлії Магдич.
Новини.LIVE розкаже, у скільки українським зіркам обійшлись образи.
Скільки коштують вишиванки зірок
Співачка Настя Каменських опублікувала в соцмережах фото, на якому позує у вишитому кафтані міді з батисту колекції "Ружі". Саме ця лінійка найбільш популярна в українських знаменитостей і чимало з них публікували контент в такому образі.
Модель представлена в різних кольорах та розмірах. Ціна на неї становить майже 110 тисяч гривень (2800 доларів).
В такій самій вишиванці позували й співачка Наталія Могилевська. Щоправда, за вишитий кафтан вона не платила — отримала в подарунок.
"Сиджу, пʼю каву і тут приходить неочікуваний подарунок від нашої талановитої Юлії Магдич, яка вже стільки років радує нас розмаїттям фарб і силуетів неймовірних наших українських вишиванок. Дякую, Юлю, це було прекрасно", — написала Могилевська.
Беззмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник також обрав вишиту лляну сорочку з колекції "Ружі". На сайті дизайнерки модель презентує співак Михайло Хома (колишній Dzidzio). Ціна на таке вбрання — майже 48 тисяч гривень (1200 доларів). Його дружина Христина обрала укорочений варіант "Ружі".
Ціни на вишиванки (не дитячі варіанти) у Магдич стартують від 20 тисяч гривень. Серед зіркових моделей дизайнерки є і телеведуча Катерина Осадча. Одна з вишиванок, яку вдягала зірка обійдеться в 77600 грн (майже 2000 доларів).
Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Також ми розповідали історію одеської вишиванки.
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