Во сколько обходятся вышиванки украинским знаменитостям

Шоумен Григорий Решетник с супругой Кристиной. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

В третий четверг мая отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году праздник выпал на 16 мая. Многие знаменитости, в том числе и зарубежные, уже который год выбирают вышиванки от известного дизайнера Юлии Магдич.

Новини.LIVE расскажет, во сколько украинским звездам обошлись образы.

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Певица Настя Каменских опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в вышитом кафтане миди из батиста коллекции "Ружи". Именно эта линейка наиболее популярна у украинских знаменитостей и многие из них публиковали контент в таком образе.

Модель представлена в разных цветах и размерах. Цена на нее составляет около 110 тысяч гривен (2 800 долларов).

Цена на популярную у украинских знаменитостей вышиванку. Скриншот: сайт Юлии Магдич

В такой же вышиванке позировали и певица Наталья Могилевская. Правда, за вышитый кафтан она не платила — получила в подарок.

"Сижу, пью кофе и здесь приходит неожиданный подарок от нашей талантливой Юлии Магдич, которая уже столько лет радует нас разнообразием красок и силуэтов невероятных наших украинских вышиванок. Спасибо, Юля, это было прекрасно", — написала Могилевская.

Бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник также выбрал вышитую льняную рубашку из коллекции "Ружи". На сайте дизайнера модель презентует певец Михаил Хома (бывший Dzidzio). Цена на такой наряд — почти 48 тысяч гривен (1 200 долларов). Его жена Кристина выбрала укороченный вариант "Ружи".

Михаил Хома в вышиванке Юлии Магдич. Скриншот: сайт Юлии Магдич

Цены на вышиванки (не детские варианты) в Магдиче стартуют от 20 тысяч гривен. Среди звездных моделей дизайнера есть и телеведущая Екатерина Осадчая. Одна из вышиванок, которую одевала звезда, обойдется в 77 600 грн (почти 2 000 долларов).

Екатерина Осадчая в вышиванке Юлии Магдич. Скриншот: сайт Юлии Магдич

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Также мы рассказывали историю одесской вышиванки.