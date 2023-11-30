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Молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність

30 листопада 2023 17:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність
Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Молода дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — заінтригувала підписників сторіс, у яких розповіла про "важкий період у житті" і дала неоднозначну відповідь на питання про вагітність. 

Про це поділилася у своєму Instagram

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23-річна дружина Володимира Остапчука Катерина відповіла на чергове запитання про свою вагітність. 

Спочатку блогерка опублікувала фото, на якому показала, що снідає помідорами черрі у ліжку. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

"У мене в житті зараз дуже важкий період —ранок", — підписала фото Катя. 

Підписникам здалося, що такий незвичний сніданок свідчить про те, що дівчина нарешті вагітна від Володимира Остапчука, з яким разом вже більше року. 

Дехто ставив питання напряму в особисті повідомлення Полтавській. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Скрін своєї відповіді на одне з питань вона теж опублікувала у сторіс. На питання "ви вагітні?" Катя відповіла, що "Вова ніби ні"

Після такої неоднозначної відповіді у прихильників також залишилися питання. 

Нагадаємо, дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх. 

Також ми писали, що Володимир Остапчук зробив своїй дружині коштовний подарунок.

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