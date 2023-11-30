Молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Молода дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — заінтригувала підписників сторіс, у яких розповіла про "важкий період у житті" і дала неоднозначну відповідь на питання про вагітність.

Про це поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Запідозрили у вагітності

23-річна дружина Володимира Остапчука Катерина відповіла на чергове запитання про свою вагітність.

Спочатку блогерка опублікувала фото, на якому показала, що снідає помідорами черрі у ліжку.

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

"У мене в житті зараз дуже важкий період —ранок", — підписала фото Катя.

Підписникам здалося, що такий незвичний сніданок свідчить про те, що дівчина нарешті вагітна від Володимира Остапчука, з яким разом вже більше року.

Дехто ставив питання напряму в особисті повідомлення Полтавській.

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Скрін своєї відповіді на одне з питань вона теж опублікувала у сторіс. На питання "ви вагітні?" Катя відповіла, що "Вова ніби ні".

Після такої неоднозначної відповіді у прихильників також залишилися питання.

Нагадаємо, дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх.

Також ми писали, що Володимир Остапчук зробив своїй дружині коштовний подарунок.