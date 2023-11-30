Молода дружина Остапчука підігріла чутки про її вагітність
Молода дружина Володимира Остапчука — Катерина Полтавська — заінтригувала підписників сторіс, у яких розповіла про "важкий період у житті" і дала неоднозначну відповідь на питання про вагітність.
Про це поділилася у своєму Instagram.
Запідозрили у вагітності
23-річна дружина Володимира Остапчука Катерина відповіла на чергове запитання про свою вагітність.
Спочатку блогерка опублікувала фото, на якому показала, що снідає помідорами черрі у ліжку.
"У мене в житті зараз дуже важкий період —ранок", — підписала фото Катя.
Підписникам здалося, що такий незвичний сніданок свідчить про те, що дівчина нарешті вагітна від Володимира Остапчука, з яким разом вже більше року.
Дехто ставив питання напряму в особисті повідомлення Полтавській.
Скрін своєї відповіді на одне з питань вона теж опублікувала у сторіс. На питання "ви вагітні?" Катя відповіла, що "Вова ніби ні".
Після такої неоднозначної відповіді у прихильників також залишилися питання.
Нагадаємо, дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх.
Також ми писали, що Володимир Остапчук зробив своїй дружині коштовний подарунок.
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