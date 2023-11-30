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Молодая жена Остапчука подогрела слухи о ее беременности

30 ноября 2023 17:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Молодая жена Остапчука подогрела слухи о ее беременности
Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Молодая жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — заинтриговала подписчиков сторис, в которых рассказала о "трудном периоде в жизни" и дала неоднозначный ответ на вопрос о беременности.

Об этом поделилась в своем Instagram.

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23-летняя супруга Владимира Остапчука Екатерина ответила на очередной вопрос о своей беременности.

Сначала блогер опубликовала фото, на котором показала, что завтракает помидорами черри в постели.

 

Скриншот со сторис instagram.com/poka.tya

"У меня в жизни сейчас очень тяжелый период  утро", — подписала фото Катя.

Подписчикам показалось, что такой необычный завтрак свидетельствует о том, что девушка наконец-то беременна от Владимира Остапчука, с которым уже больше года.

Некоторые задавали вопросы напрямую в личные сообщения Полтавской.

 

Скриншот со сторис instagram.com/poka.tya

Скрин своего ответа на один из вопросов она тоже опубликовала в сторис. На вопрос "вы беременны?" Катя ответила, что "Вова вроде бы нет". .

После такого неоднозначного ответа у поклонников также остались вопросы.

Напомним, супруга Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших.

Также мы писали, что Владимир Остапчук сделал своей жене ценный подарок.

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