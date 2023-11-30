Молодая жена Остапчука подогрела слухи о ее беременности
Молодая жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — заинтриговала подписчиков сторис, в которых рассказала о "трудном периоде в жизни" и дала неоднозначный ответ на вопрос о беременности.
Об этом поделилась в своем Instagram.
Заподозрили в беременности
23-летняя супруга Владимира Остапчука Екатерина ответила на очередной вопрос о своей беременности.
Сначала блогер опубликовала фото, на котором показала, что завтракает помидорами черри в постели.
"У меня в жизни сейчас очень тяжелый период — утро", — подписала фото Катя.
Подписчикам показалось, что такой необычный завтрак свидетельствует о том, что девушка наконец-то беременна от Владимира Остапчука, с которым уже больше года.
Некоторые задавали вопросы напрямую в личные сообщения Полтавской.
Скрин своего ответа на один из вопросов она тоже опубликовала в сторис. На вопрос "вы беременны?" Катя ответила, что "Вова вроде бы нет". .
После такого неоднозначного ответа у поклонников также остались вопросы.
Напомним, супруга Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших.
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