На фронті загинув український музикант Михайло Бікетов

Український музикант та поет Михайло Бікетов. Фото: скриншот Instagram

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув талановитий музикант із Дніпра Михайло Бікетов. За декілька днів до своєї смерті військовий відсвяткував свій 24-й день народження.

Про це повідомляє дніпровська творча спільнота Module.

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Під час бойового завдання загинув молодий музикант Михайло Бікетов

18 березня під час виконання бойового завдання загинув український музикант з Дніпра Михайло Бікетов на позивний ''Рудий''.

Український музикант та поет Михайло Бікетов. Фото: скриншот Instagram

Михайлу було 24 роки. З перших днів війни він добровільно приєднався до лав ЗСУ та став аеророзвідником у складі Module Squad.

До повномасштабного вторгнення РФ Бікетов волонтерив, писав талановиту електронну музику і вірші, був активним громадським діячем.

Також стало відомо, що мама Героя — Ганна Бікетова — захищає нашу країну на фронті та рятує поранених бійців.

Український музикант та поет Михайло Бікетов. Фото: скриншот Instagram

Нині творча команда Бікетова збирає його пісні та планує випустити альбом, про який так мріяв військовий.

"Зараз ми з командою лейблу Dnipropop збираємо його музичну творчість, щоб випустити альбом. Бо світ повинен почути його музику. Міша мріяв про це. Це велика втрата для нашої спільноти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на фронті загинув рівненський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату відомого артиста цирку Владислава Грудініна, який поклав своє життя за незалежність України.