На фронте погиб украинский музыкант Михаил Бикетов

Украинский музыкант и поэт Михаил Бикетов. Фото: скриншот Instagram

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб талантливый музыкант из Днепра Михаил Бикетов. За несколько дней до своей смерти военный отпраздновал свой 24-й день рождения.

Об этом сообщает днепровское творческое сообщество Module.

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Во время боевой задачи погиб молодой музыкант Михаил Бикетов

18 марта во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант из Днепра Михаил Бикетов на позывной ''Рыжий''.

Украинский музыкант и поэт Михаил Бикетов. Фото: скриншот Instagram

Михаилу было 24 года. С первых дней войны он добровольно присоединился к рядам ВСУ и стал аэроразведчиком в составе Module Squad.

До полномасштабного вторжения РФ Бикетов волонтерил, писал талантливую электронную музыку и стихи, также был активным общественным деятелем.

Также стало известно, что мама Героя — Анна Бикетова — защищает нашу страну на фронте и спасает раненых бойцов.

Украинский музыкант и поэт Михаил Бикетов. Фото: скриншот Instagram

Сейчас творческая команда Бикетова собирает его песни и планирует выпустить альбом, о котором так мечтал военный.

"Сейчас мы с командой лейбла Dnipropop собираем его музыкальное творчество, чтобы выпустить альбом. Потому что мир должен услышать его музыку. Миша мечтал об этом. Это большая потеря для нашего сообщества", — говорится в сообщении.

Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальное известие о утрате известного артиста цирка Владислава Грудинина, который положил свою жизнь за независимость Украины.