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На фронте погиб украинский музыкант Михаил Бикетов

26 марта 2024 14:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронте погиб украинский музыкант Михаил Бикетов
Украинский музыкант и поэт Михаил Бикетов. Фото: скриншот Instagram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб талантливый музыкант из Днепра Михаил Бикетов. За несколько дней до своей смерти военный отпраздновал свой 24-й день рождения.

Об этом сообщает днепровское творческое сообщество Module.

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18 марта во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант из Днепра Михаил Бикетов на позывной ''Рыжий''.

Михаил Бикетов
Украинский музыкант и поэт Михаил Бикетов. Фото: скриншот Instagram

Михаилу было 24 года. С первых дней войны он добровольно присоединился к рядам ВСУ и стал аэроразведчиком в составе Module Squad.

До полномасштабного вторжения РФ Бикетов волонтерил, писал талантливую электронную музыку и стихи, также был активным общественным деятелем.

Также стало известно, что мама Героя  Анна Бикетова  защищает нашу страну на фронте и спасает раненых бойцов.

Михаил Бикетов
Украинский музыкант и поэт Михаил Бикетов. Фото: скриншот Instagram

Сейчас творческая команда Бикетова собирает его песни и планирует выпустить альбом, о котором так мечтал военный.

"Сейчас мы с командой лейбла Dnipropop собираем его музыкальное творчество, чтобы выпустить альбом. Потому что мир должен услышать его музыку. Миша мечтал об этом. Это большая потеря для нашего сообщества", — говорится в сообщении.

Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальное известие о утрате известного артиста цирка Владислава Грудинина, который положил свою жизнь за независимость Украины.

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