На фронте погиб украинский музыкант Михаил Бикетов
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб талантливый музыкант из Днепра Михаил Бикетов. За несколько дней до своей смерти военный отпраздновал свой 24-й день рождения.
Об этом сообщает днепровское творческое сообщество Module.
Во время боевой задачи погиб молодой музыкант Михаил Бикетов
18 марта во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант из Днепра Михаил Бикетов на позывной ''Рыжий''.
Михаилу было 24 года. С первых дней войны он добровольно присоединился к рядам ВСУ и стал аэроразведчиком в составе Module Squad.
До полномасштабного вторжения РФ Бикетов волонтерил, писал талантливую электронную музыку и стихи, также был активным общественным деятелем.
Также стало известно, что мама Героя — Анна Бикетова — защищает нашу страну на фронте и спасает раненых бойцов.
Сейчас творческая команда Бикетова собирает его песни и планирует выпустить альбом, о котором так мечтал военный.
"Сейчас мы с командой лейбла Dnipropop собираем его музыкальное творчество, чтобы выпустить альбом. Потому что мир должен услышать его музыку. Миша мечтал об этом. Это большая потеря для нашего сообщества", — говорится в сообщении.
Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальное известие о утрате известного артиста цирка Владислава Грудинина, который положил свою жизнь за независимость Украины.
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