На концерті Клари Новікової у Москві на екрані з'явився український прапор

Гумористка Клара Новікова. Фото: РосЗМІ

Під час концерту гумористки Клари Новікової, яка родом з Києва, проте вже 50 років живе у Росії, на екрані з'явилося фото з українським прапором. Новікова деякий час виступала перед ним, адже сама його і узгодила.

Після того, як про це почали писати росЗМІ, гумористка виправдалася та пояснила ситуацію.

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Згадала Київ

У шоу програмі Клари Новікової є частина, присвячена її рідному місту Києву.

Клара Новікова у 1991 році. Фото: Вікіпедія

"Я киянка. Виросла і закінчила 145-ту математичну республіканську школу в Києві... Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!", — розповідає артистка у рамках концерту.

Саме тому під час виступу гумористки в Москві на екрані, що був позаду неї, з'явилося фото київського Подолу.

Клара Новікова на своєму концерті у Москві. Фото: РосЗМІ

На одній з будівель на фото майорів прапор України, який було дуже добре видно. Якийсь час 76-річна Новікова виступала на тлі цього фото.

Проте пізніше про це почали писати російські ЗМІ і записувати артистку у зрадниці. Вона прокоментувала цю ситуацію і запевнила, що не бачила українського прапора, хоча сама затверджувала фото.

"Жодного прапора України я не показувала. У мене такого немає на концерті! Хр*н його знає, може мені якийсь слайд і повісили! Я ж спиною стою до екрану! Це що, мій зал? У мене на концертах ніколи не буває "екранів". Я на репетиції переглянула всі запропоновані слайди. Прапора я там не побачила. І взагалі, у мене вперше в цій залі був концерт", — виправдалася Клара Новікова.

Подякувала Росії

З початку повномасштабного вторгнення киянка Клара Новікова мовчить про війну. Попри це, виступає у Росії і навіть Криму, а ще намагається "примирити" український і російський народи.

Гумористка Клара Новікова. Фото: РосЗМІ

Тож після інциденту з прапором на екрані гумористка виправдалася і не забула подякувати Росії.

"Ніхто нічого не робив зі злим наміром. Там були фотографії моєї улюбленої вулиці в Києві! Я жила в Києві, закінчила там школу, вступила до училища. Там поховані батьки, у паспорті у мене написано, що місце народження – Київ. Там живуть мої подруги! Я не можу зректися свого дитинства. У мене був чудовий концерт! При цьому я вже тут, у Москві, стільки років живу – 50! Я дуже вдячна Росії й тому, що реалізувалася тут", — сказала артистка російським журналістам.

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