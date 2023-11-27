На концерте Клары Новиковой в Москве на экране появился украинский флаг

Юмористка Клара Новикова. Фото: РосСМИ

Во время концерта юмористки Клары Новиковой, которая родом из Киева, но уже 50 лет живет в России, на экране появилось фото с украинским флагом. Новикова некоторое время выступала перед ним, ведь сама его и утвердила.

После того, как об этом начали писать российские СМИ, юмористка оправдалась и объяснила ситуацию.

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В шоу-программе Клары Новиковой есть часть, посвященная ее родному городу Киеву.

Клара Новикова в 1991 году. Фото: Википедия

"Я киевлянка. Выросла и окончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве... Спасибо вам очень! Я говорю на украинском языке!", — рассказывает артистка в рамках концерта.

Именно поэтому во время выступления позади юмористки в Москве на экране появилось фото киевского Подола.

Клара Новикова на своём концерте в Москве. Фото: РосСМИ

На одном из зданий на фото развевался флаг Украины, который был очень хорошо виден. Какое-то время 76-летняя Новикова выступала на фоне этого фото.

Однако позже об этом начали писать российские СМИ и записали артистку в предательницы. Она прокомментировала эту ситуацию и заверила, что не видела украинский флаг, хотя сама утверждала фото.

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет на концерте! Хр*н его знает, может мне какой-то слайд и повесили! Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концертах никогда не бывает" экранов". Я на репетиции просмотрела все предложенные слайды. Флага я там не увидела. И вообще, у меня впервые в этом зале был концерт", — оправдалась Клара Новикова.

Поблагодарила Россию

С начала полномасштабного вторжения киевлянка Клара Новикова молчит о войне. Несмотря на это, выступает в России и Крыму, а еще пытается "примирить" украинский и русский народы.

Юмористка Клара Новикова. Фото: РосСМИ

Так что после инцидента с флагом на экране юмористка оправдалась и не забыла поблагодарить Россию.

"Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я жила в Киеве, окончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано, что место рождения — Киев. Там живут мои подруги! Я не могу отречься от своего детства. У меня был отличный концерт! При этом я уже здесь, в Москве, столько лет живу – 50! Я очень благодарна России и тому, что реализовалась здесь", — сказала артистка российским журналистам.

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