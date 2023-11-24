На вагах 120 — alyona alyona розповіла про свою творчу пазу

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла, в якій вазі стала успішною. Зірка зізналася, що український шоу-бізнес не одразу прийняв її.

Про що артистка розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Реп-виконавиця alyona alyona зізналася, що заїдала стрес

Зірка стала відомою у вазі 122 кілограмів. За перший місяць вона схудла на 5 кілограмів на нервах. alyona alyona розповіла, що на початку кар'єри, її оточили нові люди, і вона поринула в експерименти з їжею, а ще в ній немов уживалися дві дівчинки: чутлива та зухвала.

"На початку 2020 року друга дівчинка повністю бере владу. Від перевтоми й виснаження я стаю черства, груба, аби мене ніхто не чіпав. Я всім грублю, жорстоко відповідаю, тріпаю нерви, кручу носом, максимально все заїдаю. Люди вважають, що в мене зіркова хвороба, але в очі ніхто нічого не каже. Я хапаю нервовий зрив. Ваги показують 130 кг. Пік", — говорить зірка.

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Коли почався коронавірус, артистка взяла паузу, і її здоров'я покращилося.

"Я йду в зал, правильно харчуюся, скидаю понад 10 кілограмів", — говорить зірка. Після цього вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де теж скинула 10 кілограмів.

Пізніше у зірки починаються стосунки з хлопцем, а робота повертається. Артистка зізнається, що у відносинах були проблеми, які вона заїдала.

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Перші дзвіночки були на мій день народження. Перепади настрою, істерія, їжа. Новий рік. перепади настрою, постійні сварки, їжа. Я 132 кілограмів. Пік. Їду в Турскавець. За 40 днів мінус 10 кілограмів. Стосункам гейм овер, але я не заїдаю", — говорить зірка.

Реп-виконавиця alyona alyona про вагу. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona про вагу. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona про вагу. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Війна знову внесла свої корективи. alyona alyona знову худне та закохується, але все ще не любить себе, та продовжує боротися. Зірка кидає палити та перестає їсти м'ясо, багато подорожує. Єдине, що їй допомагає знімати стрес, це шоколад.

"+5 за місяць, кидаю спорт. Голова просто вбиває мене. Постійно лікую спину, роботи купа, сварю колег і командую, кричу, що стомилася. Їм. Балансую. Тяжко. Ще +5, не пишу пісні, апатія, ледь йду на сцену, планую паузу. Знову голова. Знову сльози. На вагах 120. Моршин. Ця постійна боротьба протиріч забирає мої сили. Я не хамлю, я не грубіянка, я реально стомилася. Мені потрібен цей місяць. На терапію, на роботу за собою і своїм харчуванням. На роботу зі своїм Я", — говорить зірка.

Нагадаємо, alyona alyona розповіла, як близькі у дитинстві соромили її через зайву вагу.

Раніше реперка alyona.alyona взяла творчу паузу.