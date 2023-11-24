На весах 120 — alyona alyona рассказала о своей творческой пазе

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, в каком весе стала успешной. Звезда призналась, что украинский шоу-бизнес не сразу принял ее.

О чем артистка рассказала в своем Instagram.

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Рэп-исполнительница alyona alyona призналась, что заедала стресс

Звезда стала известна в весе 122 килограммов. За первый месяц она похудела на пять килограммов на нервах. alyona alyona рассказала, что в начале карьеры ее окружили новые люди, и она погрузилась в эксперименты с едой, а еще в ней словно уживались две девушки: чувствительная и дерзкая.

"В начале 2020 года вторая девочка полностью берет власть. От переутомления и истощения я становлюсь черствой, грубой, лишь бы меня никто не трогал. Я всем грублю, жестоко отвечаю, треплю нервы, кручу носом, максимально все заедаю. Люди считают, что у меня звездная болезнь, но в глаза никто ничего не говорит. Я хватаю нервный срыв. Весы показывают 130 кг. Пик", — говорит звезда.

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Когда начался коронавирус, артистка взяла паузу и ее здоровье улучшилось.

"Я иду в зал, правильно питаюсь, сбрасываю более 10 килограммов", — говорит звезда. После этого она приняла участие в проекте "Танцы со звездами", где тоже сбросила 10 килограммов.

Позже у звезды начинаются отношения с парнем, а работа возвращается. Артистка признается, что в отношениях были проблемы, которые она заедала.

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Первые звоночки были на мой день рождения. Перепады настроения, истерия, еда. Новый год. Перепады настроения, постоянные ссоры, еда. Я 132 килограммов. Пик. Еду в Турскавец. За 40 дней минус 10 килограммов. Отношениям гейм овер, но я не заедаю" , — говорит звезда.

Рэп-исполнительница alyona alyona о весе. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona о весе. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona о весе. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Война снова внесла свои коррективы. alyona alyona снова худеет и влюбляется, но все еще не любит себя, и продолжает бороться. Звезда бросает курить и перестает есть мясо, много путешествует. Единственное, что ей помогает снимать стресс, это шоколад.

"+5 за месяц, бросаю спорт. Голова просто убивает меня. Постоянно лечу спину, работы куча, ругаю коллег и командую, кричу, что устала. Ем. Балансирую. Тяжело. Еще +5, не пишу песни, апатия, едва иду на сцену, планирую паузу. Снова голова. Снова слезы. На весах 120. Моршин. Эта постоянная борьба противоречий забирает мои силы. Я не хамлю, я не грубая, я реально устала. Мне нужен этот месяц. На терапию, на работу над собой и своим питанием. На работу со своим Я", — говорит звезда.

Напомним, alyona alyona рассказала, как близкие в детстве упрекали ее из-за лишнего веса.

Раньше реперша alyona.alyona взяла творческую паузу.