Наче дівчинка — 77-річна Шер запалила на телешоу

Американська співачка Шер. Фото: Instagram/cher

До зимових свят залишається менше як місяць. Знаменитості беруть участь у зйомках численних різдвяно-новорічних концертах та телешоу. 77-річна американська співачка Шер завітала на один із найбільших телеканалів Німеччини та заспівала свій новий хіт.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Шанувальники артистки відзначили, що титулована співачка мала вигляд як в молодості, коли вийшла на сцену під час телешоу Wetten dass в Оффенбурзі. 77-річна співачка одягла гламурні чорні штани зі сріблястими дзеркальними дисками, чорну куртку з блискітками поверх напівпрозорого чорного мереживного топа.

Шер обрала однотонні туфлі на платформі, а до неї на сцені приєдналися кілька танцівниць у блискучих костюмах.

Виступ з різдвяною піснею відбувся після того, як стало відомо — Шер переписує власні мемуари після того, як перестала писати про певні частини свого життя.

Зірка була без ентузіазму, коли її запитували про її майбутню автобіографію. Шер визнала, що видавці змусили її згадати неприємні та болючі фрагменти з життя, аби привернути увагу читачів.

"Я прожила занадто довго і зробила занадто багато, тому це має стати енциклопедією", — зауважила напередодні Шер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шер продає свій розкішний палац у Малібу. Також ми розповідали, що Шер пофарбувалася у блонд і відкрила магазинчик морозива.