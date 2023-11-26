Как девочка — 77-летняя Шер зажгла на телешоу

Американская певица Шер. Фото: Instagram/cher

До зимних праздников остается меньше месяца. Знаменитости принимают участие в съемках многочисленных рождественско-новогодних концертов и телешоу. 77-летняя американская певица Шер посетила один из крупнейших телеканалов Германии и спела свой новый хит.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Почитатели артистки отметили, что титулованная певица выглядела как в молодости, когда вышла на сцену во время телешоу Wetten dass в Оффенбурге. 77-летняя певица надела гламурные черные брюки с серебристыми зеркальными дисками, черную куртку с блестками поверх полупрозрачного черного кружевного топа.

Шер выбрала однотонные туфли на платформе, а к ней на сцене присоединились несколько танцовщиц в блестящих костюмах.

Выступление с рождественской песней произошло после того, как стало известно — Шер переписывает собственные мемуары после того, как перестала писать об определенных частях своей жизни.

Звезда была без энтузиазма, когда ее спрашивали о ее будущей автобиографии. Шер признала, что издатели заставили ее вспомнить неприятные и болезненные фрагменты из жизни, чтобы привлечь внимание читателей.

"Я прожила слишком долго и сделала слишком много, поэтому это должна стать энциклопедией", — отметила накануне Шер.

Напомним, ранее мы писали, что Шер продает свой роскошный дворец в Малибу. Также мы рассказывали, что Шер покрасилась в блонд и открыла магазинчик мороженого.