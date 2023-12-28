Найдорожча акторка засвітила фігуру у купальнику на мексиканському курорті

Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Найдорожча акторка Різ Візерспун проводить різдвяну відпустку у Мексиці. 47-річну лауреатку "Оскара", яка знялася у фільмі "Велика маленька брехня", помітили, коли вона ніжилася на сонці на розкішному курорті в Лос-Кабос.

Про це пише Daily Mail.

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Акторку сфотографували папараці у білому купальнику та капелюсі з широкими полями, зірка, здавалося, була у піднесеному настрої, відпочиваючи з компанією друзів. Наступного року у знаменитості заплановано чимало проєктів. Коли вона не знімається, не виступає режисером та продюсером, Різ зайнята як мама трьох дітей: Ави Філіппе, Дікона Філіппе, і Теннессі Тота.

Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Акторка Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Вона виховує Аву та Дікона з колишнім чоловіком Райаном Філіппе, з яким вона була одружена з 1999 по 2006 рік. Вони познайомилися на її 21-му дні народження в 1997 році. Їхнє розлучення було завершено в жовтні 2007 року.

Різ виховує сина Теннессі з колишнім чоловіком Джимом Тотом. Пара оголосила про намір розлучитися в березні 2023 року, за кілька днів до 12-ї річниці весілля. Різ і Джим почали зустрічатися в 2010 році, а одружилися в 2011 році.

Різ цього року потрапила до списку актрис, які заробляють найбільше. Статки актриси Різ Візерспун оцінюються в 440 мільйонів доларів. 2021 року вона продала акції своєї компанії. Багато приносять зірці гонорари за ролі на телебаченні. За 10 серій "Ранкового шоу" актриса отримала 20 мільйонів доларів. До речі, Різ вже посідала перше місце в рейтингу 2021 року.

Нагадаємо, Ніколь Кідман розповіла, чи вийде третій сезон серіалу "Велика маленька брехня".

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