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Самая дорогая актриса засветила фигуру в купальнике на мексиканском курорте

28 декабря 2023 16:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Найдорожча акторка засвітила фігуру у купальнику на мексиканському курорті
Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Самая дорогая актриса Риз Уизерспун проводит рождественский отпуск в Мексике. 47-летнюю лауреатку "Оскара", снявшуюся в фильме "Большая маленькая ложь", заметили, когда она нежилась на солнце на роскошном курорте в Лос-Кабос.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актрису сфотографировали папарацци в белом купальнике и шляпе с широкими полями, звезда, казалось, была в приподнятом настроении, отдыхая с компанией друзей. В следующем году у актрисы запланировано немало проектов. Когда она не снимается, и не выступает режиссером и продюсером, Риз занята как мама троих детей: Авы Филиппе, Дикона Филиппе, и Теннесси Тота.

Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

 

Актокра Риз Уизерспун. Фото: BACKGRID
Актокра Риз Уизерспун. Фото: BACKGRID

 

Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
Актриса Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Она воспитывает Аву и Дикона с бывшим мужем Райаном Филиппе, за которым она была замужем с 1999 по 2006 год. Они познакомились на ее 21-м дне рождения в 1997 году. Их развод был завершен в октябре 2007 года.

Риз воспитывает сына Теннесси с бывшим мужем Джимом Тотом. Пара объявила о намерении расстаться в марте 2023 года, за несколько дней до 12-летия свадьбы. Риз и Джим начали встречаться в 2010 году, а поженились в 2011 году.

Риз в этом году попала в список наиболее высокооплачиваемых актрис. Состояние Уизерспун оценивается в 440 млн долларов. В 2021 году она продала акции своей компании. Много приносят звезде гонорары за роли на телевидении. За 10 серий "Утреннего шоу" актриса получила 20 миллионов долларов. Кстати, Риз уже занимала первое место в рейтинге 2021 года.

Напомним, Николь Кидман рассказала, выйдет ли третий сезон сериала "Большая маленькая ложь".

Раньше самая богатая актриса в гламурных образах снялась для модного глянца.

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