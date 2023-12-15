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Найкраща екранізація — "Роксолеся" Нікітюк підкорила мережу продовженням свого серіалу

15 грудня 2023 08:57
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Найкраща екранізація — "Роксолеся" Нікітюк підкорила мережу продовженням свого серіалу
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати фоловерів новими серіями свого серіалу "Роксолеся: сучасне століття". Цього разу героїня Нікітюк виборювала собі право супроводжувати султана під час його робочої зустрічі.

Нова серія яскравого проєкту Нікітюк з'явилася у її соціальних мережах.

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У новому епізоді "Роксолеся: сучасне століття" героїня Нікітюк змагаєтсья з персонажем акторки "Жіночого кварталу" Ірини Гатун. Жінки виборюють собі право стати фавориткою султана. Тож кожна перелічує свої найсильніші якості. Так, за словами Роксолесі, вона знає правила етикету, вміє підтримувати бесіду та бігати за пивом.

 

У мережі після виходу нової серії проєкту здійнявся справжній фурор. Фоловери Нікітюк просять продовження серіалу та наголошують, що її треба було затвердити на роль Роксолани в оригінальномо серіала "Величне століття".

"Я кожен раз чекаю, дякую вам дівчата!", — прокоментувала співачка KOLA.

"Дівчата, дякую за настрій під час грьобаної тривоги, молодці".

"Це шедевр", — пишуть фоловери телеведучої.

 

Телеведуча Леся Нікітюк представила продовження свого серіалу "Роксолеся: сучасне століття". Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

"Роксолеся: сучасне століття", — це не перший серіал Нікітюк. Раніше вона вразила своєю пародією на фільм "Барбі". Разом з ведучої також знялась Ірина Гатун в ролі Пупса.

Нагадаємо, Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу.

Раніше Леся Нікітюк попрощалася зі звичним кольором волосся.

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