Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лучшая экранизация — "Роксолеся" Никитюк покорила сеть продолжением своего сериала arrow

Лучшая экранизация — "Роксолеся" Никитюк покорила сеть продолжением своего сериала

15 декабря 2023 08:57
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Лучшая экранизация - "Роксолеся" Никитюк покорила сеть продолжением своего сериала
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать фолловеров новыми сериями своего сериала "Роксолеся: современный век". На этот раз героиня Никитюк боролась за право сопровождать султана во время его рабочей встречи.

Новая серия яркого проекта Никитюк появилась в ее социальных сетях.

Читайте также:

В новой серии Роксолеся хочет в Париж

В новом эпизоде "Роксолеся: современный век" героиня Никитюк соревнуется с персонажем актрисы "Женского квартала" Ирины Гатун. Женщины борются за право стать фавориткой султана. Так что каждая перечисляет свои сильнейшие качества. Так, по словам Роксолеси, она знает правила этикета, умеет поддерживать беседу и бегать за пивом.

 

В сети после выхода новой серии проекта поднялся настоящий фурор. Фолловеры Никитюк просят продолжения сериала и подчеркивают, что ее нужно было утвердить на роль Роксоланы в оригинальном сериале "Великолепный век".

"Я каждый раз жду, спасибо вам девочки!" , — прокомментировала певица KOLA.

"Девочки, спасибо за настроение во время гребаной тревоги, молодцы".

"Это шедевр", — пишут фолловеры телеведущей.

 

Телеведущая Леся Никитюк представила продолжение своего сериала "Роксолеся: современный век". Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

"Роксолеся: современный век", — это не первый сериал Никитюк. Ранее она поразила своей пародией на фильм "Барби". Вместе с ведущей также снялась Ирина Гатун в роли Пупса.

Напомним, Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением своего Барби-сериала.

Ранее Леся Никитюк простилась с привычным цветом волос.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме