Лучшая экранизация — "Роксолеся" Никитюк покорила сеть продолжением своего сериала

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать фолловеров новыми сериями своего сериала "Роксолеся: современный век". На этот раз героиня Никитюк боролась за право сопровождать султана во время его рабочей встречи.

Новая серия яркого проекта Никитюк появилась в ее социальных сетях.

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В новом эпизоде "Роксолеся: современный век" героиня Никитюк соревнуется с персонажем актрисы "Женского квартала" Ирины Гатун. Женщины борются за право стать фавориткой султана. Так что каждая перечисляет свои сильнейшие качества. Так, по словам Роксолеси, она знает правила этикета, умеет поддерживать беседу и бегать за пивом.

В сети после выхода новой серии проекта поднялся настоящий фурор. Фолловеры Никитюк просят продолжения сериала и подчеркивают, что ее нужно было утвердить на роль Роксоланы в оригинальном сериале "Великолепный век".

"Я каждый раз жду, спасибо вам девочки!" , — прокомментировала певица KOLA.

"Девочки, спасибо за настроение во время гребаной тревоги, молодцы".

"Это шедевр", — пишут фолловеры телеведущей.

Телеведущая Леся Никитюк представила продолжение своего сериала "Роксолеся: современный век". Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

"Роксолеся: современный век", — это не первый сериал Никитюк. Ранее она поразила своей пародией на фильм "Барби". Вместе с ведущей также снялась Ирина Гатун в роли Пупса.

Напомним, Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением своего Барби-сериала.

Ранее Леся Никитюк простилась с привычным цветом волос.