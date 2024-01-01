Наталія Могилевська стала мамою - доньки Могилевської - хто діти Могилевської

Наталія Могилевська стала мамою
Українська співачка Наталія Могилевська зізналася, що стала мамою під час повномасштабного вторгнення.
Про це зірка повідомила під час святкового новорічного випуску "Вечірнього Кварталу".
Як Могилевська стала мамою
Зірка тривалий час тримала в секреті новину, що вона всиновила двох доньок. За її словами, дівчата є сестрами. Одній з них 2 роки, а іншій — 10.
"Дві дівчинки. Два рочки і десять", — зазначила співачка.
За її словами, у дітей було дуже складне минуле життя і вони мали травматичне дитинство.
"Діти були дуже сильно травмовані. Наприклад, старша моя донечка декілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій родині, в столичне життя. І сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав", — додала Могилевська.
Крім того, вона показала першу спільну світлину з доньками. В рожевих вбраннях вона разом з ними постала у ніжній фотосесії, обіймаючи один одного.
"Ми їхні обличчя не показуємо. Навіть у школах ніхто не знає, чиї вони діти та що вони всиновлені. Для мене це дуже важливо. Це, дійсно, величезна таємниця. І таємницею залишиться, якомога довше", — додала співачка.
Нагадаємо, раніше Могилевська згадала, як її побили в 90-тих.
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