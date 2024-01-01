Наталія Могилевська стала мамою - доньки Могилевської - хто діти Могилевської

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська зізналася, що стала мамою під час повномасштабного вторгнення.

Про це зірка повідомила під час святкового новорічного випуску "Вечірнього Кварталу".

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Як Могилевська стала мамою

Зірка тривалий час тримала в секреті новину, що вона всиновила двох доньок. За її словами, дівчата є сестрами. Одній з них 2 роки, а іншій — 10.

"Дві дівчинки. Два рочки і десять", — зазначила співачка.

За її словами, у дітей було дуже складне минуле життя і вони мали травматичне дитинство.

"Діти були дуже сильно травмовані. Наприклад, старша моя донечка декілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій родині, в столичне життя. І сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав", — додала Могилевська.

Крім того, вона показала першу спільну світлину з доньками. В рожевих вбраннях вона разом з ними постала у ніжній фотосесії, обіймаючи один одного.

"Ми їхні обличчя не показуємо. Навіть у школах ніхто не знає, чиї вони діти та що вони всиновлені. Для мене це дуже важливо. Це, дійсно, величезна таємниця. І таємницею залишиться, якомога довше", — додала співачка.

Наталія Могилевська з доньками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Могилевська згадала, як її побили в 90-тих.