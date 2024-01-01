Наталья Могилевская стала мамой – дочери Могилевской – кто дети Могилевской

Наталья Могилевская стала мамой
Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что стала мамой во время полномасштабного вторжения.
Об этом звезда сообщила во время праздничного новогоднего выпуска "Вечернего Квартала".
Как Могилевская стала мамой
Звезда долго держала в секрете новость, что она усыновила двух дочерей. По ее словам, девушки являются сестрами. Одной из них 2 года, а другой — 10.
"Две девочки. Два годика и десять" , — отметила певица.
По ее словам, у детей была очень сложная прошлая жизнь и у них было травматическое детство.
"Дети были очень сильно травмированы. Например, моя старшая дочь несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто нужно было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь. И сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал", — добавила Могилевская.
Кроме того, она показала первое общее фото с дочерьми. В розовых нарядах она вместе с ними предстала в нежной фотосессии, обнимая друг друга.
"Мы их лица не показываем. Даже в школах никто не знает, чьи они дети и что они усыновлены. Для меня это очень важно. Это действительно огромная тайна. И тайной останется, как можно дольше", — добавила певица.
Напомним, ранее Могилевская вспомнила, как ее избили в 90-х.
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