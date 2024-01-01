Наталья Могилевская стала мамой – дочери Могилевской – кто дети Могилевской

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что стала мамой во время полномасштабного вторжения.

Об этом звезда сообщила во время праздничного новогоднего выпуска "Вечернего Квартала".

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Как Могилевская стала мамой

Звезда долго держала в секрете новость, что она усыновила двух дочерей. По ее словам, девушки являются сестрами. Одной из них 2 года, а другой — 10.

"Две девочки. Два годика и десять" , — отметила певица.

По ее словам, у детей была очень сложная прошлая жизнь и у них было травматическое детство.

"Дети были очень сильно травмированы. Например, моя старшая дочь несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто нужно было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь. И сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал", — добавила Могилевская.

Кроме того, она показала первое общее фото с дочерьми. В розовых нарядах она вместе с ними предстала в нежной фотосессии, обнимая друг друга.

"Мы их лица не показываем. Даже в школах никто не знает, чьи они дети и что они усыновлены. Для меня это очень важно. Это действительно огромная тайна. И тайной останется, как можно дольше", — добавила певица.

Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Могилевская вспомнила, как ее избили в 90-х.