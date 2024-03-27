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Наталка Денисенко показала сукню, яку вдягла на "четверте весілля" з чоловіком

27 березня 2024 16:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наталка Денисенко показала сукню, яку вдягла на "четверте весілля" з чоловіком
Акторка Наталка Денисенко з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Наталка Денисенко розповіла, що коли чує пісню "Гуцулка Ксеня" — одразу згадує свого чоловіка Андрія Федінчика. Зірки тепер називають кожну річницю "весіллям" Актор з початком повномасштабного вторгнення боронить країну у лавах ЗСУ.

Про це стало відомо у новому епізоді проєкту "Пісня мого життя".

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За словами Денисенко в 2015 році вони з Андрієм знімалися в одному з серіалів. Там його персонаж співав серенади під вікном.

 

Наталка Денисенко. Фото: менеджмент проєкту "Пісня мого життя"
Наталка Денисенко. Фото: менеджмент проєкту "Пісня мого життя"

"Це була саме пісня "Гуцулка Ксеня". Одного разу дивлячись на нього я подумала, що саме такий чоловік як Андрій мені потрібен. Звісно не саме він, бо він, як виявилось, був півроку як одружений на іншій дівчині. Мені був потрібен хлопець, який би був схожого на нього. Так вийшло, що через деякий час ми закохалися один в одного і одружилися. Сьогодні я прийшла на ефір в сукні, яку одягала на наше 4 весілля, адже у нас є традиція, ми з чоловіком кожну річницю справляємо як весілля. У 2022 році ми планували відзначити п’яту і знову зробити пишне гуляння, але на жаль повномасштабна війна змінила наші плани і мій чоловік зараз в ЗСУ. Я дуже за ним сумую", — каже Наталка Денисенко.

 

Акторка не змогла стримати емоцій під час розповіді і розчулилась прямо в ефірі. Наталку підтримала ведуча проєкту Катерина Осадча і сказала, що задля неї зробить особливий крок.

"Обіцяю, що задля вашого п’ятого весілля я поновлю "Світське життя", аби зняти ваше 5, і 6, і 7 весілля", — каже Катерина Осадча.

Нагадаємо, Наталка Денисенко приголомшила відвертою фотосесією. А раніше Наталка Денисенко шокувала історією про невдалу медичну процедуру.

весілля
Андрій Федінчик
Наталка Денисенко
зіркова пара

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