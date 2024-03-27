Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Наталка Денисенко показала платье, которое надела на "четвертую свадьбу" с супругом arrow

Наталка Денисенко показала платье, которое надела на "четвертую свадьбу" с супругом

27 марта 2024 16:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наталья Денисенко показала платье, которое надела на "четвертую свадьбу" с мужем
Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Наталка Денисенко рассказала, что когда слышит песню "Гуцулка Ксеня" — сразу вспоминает своего супруга Андрея Фединчика. Звезды теперь называют каждую годовщину "свадьбой" Актер с началом полномасштабного вторжения защищает страну в рядах ВСУ.

Об этом стало известно в новом эпизоде проекта "Пісня мого життя".

Читайте также:

Наталка Денисенко вспомнила, чем ее поразил супруг

По словам Денисенко, в 2015 году они с Андреем снимались в одном из сериалов. Там его персонаж пел серенады под окном.

 

Наталья Денисенко. Фото: менеджмент проекта "Песня моей жизни"
Наталка Денисенко. Фото: менеджмент проекта "Пісня мого життя"

"Это была именно песня "Гуцулка Ксеня". Однажды глядя на него я подумала, что именно такой мужчина как Андрей мне нужен. Конечно не именно он, потому что он, как оказалось, был полгода как женат на другой девушке. Мне был нужен парень, который бы был похож на него. Так получилось, что через некоторое время мы влюбились друг в друга и поженились. Сегодня я пришла на эфир в платье, которое надевала на нашу 4 свадьбу, ведь у нас есть традиция, мы с супругом каждую годовщину справляем как свадьбу. В 2022 году мы планировали отметить пятую и снова сделать пышное гулянье, но к сожалению полномасштабная война изменила наши планы и мой супруг сейчас в ВСУ. Я очень по нему скучаю", — говорит Наталка Денисенко.

 

Актриса не смогла сдержать эмоций во время рассказа и расплакалась прямо в эфире. Наталку поддержала ведущая проекта Екатерина Осадчая и сказала, что ради нее сделает особый шаг.

"Обещаю, что ради вашей пятой свадьбы я возобновлю "Світське життя", чтобы снять вашу 5, и 6, и 7 свадьбы", — говорит Екатерина Осадчая.

Напомним, Наталка Денисенко ошеломила откровенной фотосессией. А раньше Наталка Денисенко шокировала историей о неудачной медицинской процедуре.

свадьба
Андрей Фединчик
Наталка Денисенко
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом