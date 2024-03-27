Наталья Денисенко показала платье, которое надела на "четвертую свадьбу" с мужем

Актриса Наталка Денисенко с супругом актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко рассказала, что когда слышит песню "Гуцулка Ксеня" — сразу вспоминает своего супруга Андрея Фединчика. Звезды теперь называют каждую годовщину "свадьбой" Актер с началом полномасштабного вторжения защищает страну в рядах ВСУ.

Об этом стало известно в новом эпизоде проекта "Пісня мого життя".

Читайте также:

Наталка Денисенко вспомнила, чем ее поразил супруг

По словам Денисенко, в 2015 году они с Андреем снимались в одном из сериалов. Там его персонаж пел серенады под окном.

Наталка Денисенко. Фото: менеджмент проекта "Пісня мого життя"

"Это была именно песня "Гуцулка Ксеня". Однажды глядя на него я подумала, что именно такой мужчина как Андрей мне нужен. Конечно не именно он, потому что он, как оказалось, был полгода как женат на другой девушке. Мне был нужен парень, который бы был похож на него. Так получилось, что через некоторое время мы влюбились друг в друга и поженились. Сегодня я пришла на эфир в платье, которое надевала на нашу 4 свадьбу, ведь у нас есть традиция, мы с супругом каждую годовщину справляем как свадьбу. В 2022 году мы планировали отметить пятую и снова сделать пышное гулянье, но к сожалению полномасштабная война изменила наши планы и мой супруг сейчас в ВСУ. Я очень по нему скучаю", — говорит Наталка Денисенко.

Актриса не смогла сдержать эмоций во время рассказа и расплакалась прямо в эфире. Наталку поддержала ведущая проекта Екатерина Осадчая и сказала, что ради нее сделает особый шаг.

"Обещаю, что ради вашей пятой свадьбы я возобновлю "Світське життя", чтобы снять вашу 5, и 6, и 7 свадьбы", — говорит Екатерина Осадчая.

Напомним, Наталка Денисенко ошеломила откровенной фотосессией. А раньше Наталка Денисенко шокировала историей о неудачной медицинской процедуре.