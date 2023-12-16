Наталка Денисенко розповіла, який захід влаштує на свій день народження

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Завтра, в неділю, 17 грудня, акторка Наталка Денисенко відзначатиме свій 34-й день народження. Після початку повномасштабної війни гучних вечірок зірка не влаштовує. Тим паче її чоловік, актор Андрій Федінчик, служить в ЗСУ. Втім, один захід все ж таки слід очікувати від Денисенко.

Про це повідомляє "Новий канал", в серіалах якого, зокрема, "Звʼязок" і "Будиночок на щастя" знімається Наталка.

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Плани Наталки Денисенко на день народження

До повномасштабного вторгнення акторка обожнювала відзначати свій день народження. Раніше в неї були традиції зі святкування. А зараз з’явились нові.

"Після 24 лютого в мене зʼявився проєкт "Наталка-читалка". Час від часу я влаштовую благодійні культурні вечори, на яких читаю вірші українських поетів під звуки фортепіано. Цього року, як і минулого, також планую організувати такий захід на свій день народження. І так збиратиму кошти для хлопців на передовій. Торік я влаштовувала збори на тепловізори та інші потреби військових. А зараз збираю на реабілітацію захисників з важкими пораненнями", — розповіла Денисенко.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Також Наталка зізналась, що вона завжди виписує свої цілі на рік. Це можуть бути як маленькі, так і великі бажання.

"Коли бачу перед собою написану мету, легше структурувати кроки до неї. Тож завжди заношу їх собі в блокнотик бажань, назвемо його так І зазначу, що абсолютно всі мої бажання здійснилися. Це працює", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті. Також ми розповідали, як Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії.