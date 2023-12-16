Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наталка Денисенко розповіла, який захід влаштує на свій день народження arrow

Наталка Денисенко розповіла, який захід влаштує на свій день народження

16 грудня 2023 07:15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Наталка Денисенко розповіла, який захід влаштує на свій день народження
Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Завтра, в неділю, 17 грудня, акторка Наталка Денисенко відзначатиме свій 34-й день народження. Після початку повномасштабної війни гучних вечірок зірка не влаштовує. Тим паче її чоловік, актор Андрій Федінчик, служить в ЗСУ. Втім, один захід все ж таки слід очікувати від Денисенко.

Про це повідомляє "Новий канал", в серіалах якого, зокрема, "Звʼязок" і "Будиночок на щастя" знімається Наталка. 

Читайте також:

Плани Наталки Денисенко на день народження

До повномасштабного вторгнення акторка обожнювала відзначати свій день народження. Раніше в неї були традиції зі святкування. А зараз з’явились нові. 

"Після 24 лютого в мене зʼявився проєкт "Наталка-читалка". Час від часу я влаштовую благодійні культурні вечори, на яких читаю вірші українських поетів під звуки фортепіано. Цього року, як і минулого, також планую організувати такий захід на свій день народження. І так збиратиму кошти для хлопців на передовій. Торік я влаштовувала збори на тепловізори та інші потреби військових. А зараз збираю на реабілітацію захисників з важкими пораненнями", — розповіла Денисенко. 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Також Наталка зізналась, що вона завжди виписує свої цілі на рік. Це можуть бути як маленькі, так і великі бажання. 

"Коли бачу перед собою написану мету, легше структурувати кроки до неї. Тож завжди заношу їх собі в блокнотик бажань, назвемо його так І зазначу, що абсолютно всі мої бажання здійснилися. Це працює", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті. Також ми розповідали, як Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі