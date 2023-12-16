Наталка Денисенко рассказала, какое мероприятие устроит на свой день рождения

Актриса Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Завтра, в воскресенье, 17 декабря, актриса Наталка Денисенко отметит свой 34-й день рождения. После начала полномасштабной войны громких вечеринок звезда не устраивает. Тем более, ее муж, актер Андрей Фединчик, служит в ВСУ. Впрочем, одно мероприятие все же следует ожидать от Денисенко.

Об этом сообщает "Новый канал", в сериалах которого, в частности, "Связь" и "Домик к счастью" снимается Наталья.

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Планы Наталки Денисенко на день рождения

До полномасштабного вторжения актриса обожала отмечать свой день рождения. Раньше у нее были традиции по празднованию. А сейчас появились новые.

"После 24 февраля у меня появился проект "Наталка-читалка". Время от времени я устраиваю благотворительные культурные вечера, на которых читаю стихи украинских поэтов под звуки фортепиано. В этом году, как и в прошлом, также планирую организовать такое мероприятие на свой день рождения. И так собирать средства для парней на передовой. В прошлом году я устраивала сборы на тепловизоры и другие нужды военных. А сейчас собираю на реабилитацию защитников с тяжелыми ранениями", — рассказала Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Также Наталка призналась, что она всегда выписывает свои цели в год. Это могут быть как маленькие, так и большие желания.

"Когда вижу перед собой написанную цель, легче структурировать шаги к ней. Поэтому всегда заношу их себе в блокнотик желаний, назовем его так и отмечу, что абсолютно все мои желания исполнились. Это работает", — подытожила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко в нижнем устроила фотосессию в ванной комнате. Также мы рассказывали, как Денисенко отреагировала на хейт своей пикантной фотосессии.